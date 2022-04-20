OURO, Ouro e XAUUSD - página 72
А 0. Anexar todos os indicadores conhecidos ao gráfico, não significa negociar no sistema, é mingau
O vosso inimigo é a ignorância e daí o vosso julgamento categórico!
Existe um único sistema de análise em todos os gráficos: DML&EWA Technique!
Consiste em dois módulos de programa: o program-advisor Elliott Wave Maker e o indicador WLM (metrónomo dos níveis de ondas), que não prevê nada, mas apenas aconselha a não descer na escala de marcação de ondas!
Os alvos superiores no nível superior da onda Minuto não foram atingidos.
O preço está firmemente fixado no canal de equilíbrio de Andrews Pitchfork do nível da onda Minuette:
A previsão é inútil até sair do canal de equilíbrio, a menos que se considere a natureza co-direccional do movimento de preços nos 2-3 níveis de onda mais altos.
Quem tem alguma sugestão?
A partir de segunda-feira +/-1875
Quem tem alguma sugestão?
Análise:
Análise da corrente - tendência para baixo ( todos os indicadores estão em baixo ) ....
Perspectivas - quanto tempo vai a tendência baixar?..., não sei ( não sou Vanga)... Temos de esperar que o grupo indicador mais rápido se vire para fechar a posição...
que indicadores?
quais são os indicadores?
Pode ver no seu perfil. Parece ter estado no fórum durante muito tempo.
deve ter os mesmos - procurei no seu perfil agora, os nomes dos indicadores são quase semelhantes
Não há pré-requisitos para uma queda dos preços, excepto um preço excessivamente elevado
todos o vêem de forma diferente - se o preço cair abaixo de 1840 e aí permanecer, podemos esperar uma queda para 1705,64
- mas até agora parece que quer ir até 1967.52