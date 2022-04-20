OURO, Ouro e XAUUSD - página 72

Vladimir Baskakov:
А 0. Anexar todos os indicadores conhecidos ao gráfico, não significa negociar no sistema, é mingau

O vosso inimigo é a ignorância e daí o vosso julgamento categórico!

Existe um único sistema de análise em todos os gráficos: DML&EWA Technique!

Consiste em dois módulos de programa: o program-advisor Elliott Wave Maker e o indicador WLM (metrónomo dos níveis de ondas), que não prevê nada, mas apenas aconselha a não descer na escala de marcação de ondas!

Igor Bebeshin:

Os alvos superiores no nível superior da onda Minuto não foram atingidos.
O preço está firmemente fixado no canal de equilíbrio de Andrews Pitchfork do nível da onda Minuette:


A previsão é inútil até sair do canal de equilíbrio, a menos que se considere a natureza co-direccional do movimento de preços nos 2-3 níveis de onda mais altos.

 
Quem tem alguma sugestão?
 
Mikhail Simakov:
Quem tem alguma sugestão?

A partir de segunda-feira +/-1875

 
Mikhail Simakov:
Quem tem alguma sugestão?

Análise:


Análise da corrente - tendência para baixo ( todos os indicadores estão em baixo ) ....

Perspectivas - quanto tempo vai a tendência baixar?..., não sei ( não sou Vanga)... Temos de esperar que o grupo indicador mais rápido se vire para fechar a posição...

 
que indicadores?

Pode ver no seu perfil. Parece ter estado no fórum durante muito tempo.

deve ter os mesmos - procurei no seu perfil agora, os nomes dos indicadores são quase semelhantes

 
Não há pré-requisitos para uma queda dos preços, excepto um preço excessivamente elevado
todos o vêem de forma diferente - se o preço cair abaixo de 1840 e aí permanecer, podemos esperar uma queda para 1705,64

- mas até agora parece que quer ir até 1967.52

XAUUSDDaily

