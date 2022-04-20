OURO, Ouro e XAUUSD - página 39

Novo comentário
 
Vladimir Baskakov:
Tudo o que tem de fazer é fazer inquéritos, é tudo o que há para fazer.
Não fiques tão frustrado... Nem todos os comerciantes podem fazer um LUCRO ESTABILIZADO...
[Excluído]  
Serqey Nikitin:
Não fiques tão frustrado... Nem todos os comerciantes conseguem fazer LUCROS ESTABELECIDOS...
É verdade, não se chega a...
 
Vladimir Baskakov:
Sim, não se pode fazer isso.

Ver como é fácil animar um colega...?

"Se fazes uma coisa desagradável, faz o teu coração feliz!"

 
Serqey Nikitin:

Explique o seu JOGO: "Um pouco mais de pisadura e depois vai ao fundo"...

Durante DOIS ANOS este instrumento tem estado a "pisar" na mesma direcção Porque deveria parar...?


Até os indicadores mostrarem uma inversão de marcha, toda a sua PRESCRIÇÃO é importante para si pessoalmente ...


Desde que TODOS os indicadores mostrem uma tendência ascendente.

Estou espantado com a vossa ingenuidade e esperança de crescimento contínuo, isso não acontece, olhem para a história.

Os indicadores mostram um facto consumado e não uma previsão, o que é completamente diferente.

Não vou entrar numa discussão, vejamos, boa sorte com as vossas análises :)

 

Olá a todos. Não é de todo claro para que lado é que isto irá acontecer.

Eu ainda não trocaria.


[Excluído]  
Aleksandr Yakovlev:

Olá a todos. Não é de todo claro para que lado é que isto irá acontecer.

Eu ainda não trocaria.


Olá! vai descer primeiro - para que eu possa comprar, e depois vai de acordo com o plano.

--------------------------

Não sei para que lado irá, tenho de ir para os dois lados.

Arquivos anexados:
XAUUSDM15.png  38 kb
 
ElenaVVT:

Estou surpreendido com a vossa ingenuidade e esperança de crescimento contínuo, isso não acontece, olhem para a história.

Os indicadores mostram um facto consumado, não uma previsão, o que é uma coisa completamente diferente.

Não vou começar uma discussão, vejamos, boa sorte com as vossas análises :)

Também gosto da sua análise:

1. Há alguns anos atrás houve um evento que acha que deveria acontecer de novo...

2. Não existe crescimento contínuo e o facto de haver crescimento há dois anos é apenas uma anomalia...

3. o Outono chegou, por isso haverá uma inversão..., uma espécie de dois anos de ausência de Autumn....

Também eu ficarei feliz se a inversão acontecer neste Outono... Então direi a todos que conheço um vidente do nível de Vanga que prevê o FUTURO!

 
SanAlex:

Olá! Primeiro é abatido - para poder fazer o buy-in, depois volta ao plano.

Vai tentar uma nova alta e vai DOWN!!!!

[Excluído]  
ElenaVVT:

Tentará uma nova alta e vai PARA BAIXO!!

Vai descer - vamos mudar a EA para vender - vamos levá-la de lá, lentamente.

 
Serqey Nikitin:

Também gosto da sua análise:

1. Houve um evento há alguns anos atrás que acha que deve ser repetido...

2. crescimento contínuo - não existe tal coisa como crescimento contínuo, e o facto de haver crescimento há dois anos é apenas uma anomalia...

3. o Outono chegou, por isso haverá uma inversão..., uma espécie de dois anos de ausência de Autumn....

Também eu ficarei feliz se a inversão de marcha acontecer neste Outono... Então direi a todos que conheço um vidente do nível de Vanga que prevê o FUTURO!

Caro, para sua informação, para além de alguns indicadores e um gráfico dos últimos anos existem muitas outras fontes de informação, ok, se ainda não sabe que, não vale a pena continuar, não me vou envolver em polémicas, vejamos

1...323334353637383940414243444546...100
Novo comentário