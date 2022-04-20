OURO, Ouro e XAUUSD - página 95

Vitaly Muzichenko #:

Pode sempre ver o que quer ver em qualquer um dos períodos de tempo em qualquer indicador. Mas isto é uma consolação, não um sinal ou uma chamada à acção

Não tem de me responder, eu não tenho de o fazer.

Para o muito INVISÍVEL (pode dizer-se Mudo), sugiro que releia os posts anteriores onde o "apelo à acção" está muito claramente escrito.
 
Serqey Nikitin #:
Eu disse-lhe para não responder.

Além dos insultos, não é mais útil do que os seus indicadores de lixo que redesenham após 5-6 barras.

 
Vitaly Muzichenko #:

Eu disse-lhe para não responder.

Para além dos seus insultos, é tão inútil como os seus indicadores de lixo.

E se virar a cabeça e pensar um pouco...?

Porque deveria o autor deixar passar a estupidez para o seu endereço pessoal (link para o correio)...?

Será então que cada idiota expressará a sua estupidez sem uma resposta...?


Sobre os Meus indicadores... Se fizer tal afirmação, então afixe-os aqui - deixe os seus pares avaliar a sua eficácia... Ou LESS?..., e é tudo uma mancha, sem apoio?...?

 
Removido da venda - não pode escamoteá-los, leia as críticas - tem-nos disponíveis, já os testámos antes e aí descrevemos todos os "benefícios" do redesenho e a qualidade dos sinais.

O lixo é lixo em África.

 
Vitaly Muzichenko #:

Removido da venda, leia as críticas - tem-nas disponíveis, já as testámos antes e aí descrevemos todos os "benefícios" do excesso e a qualidade dos sinais.

O lixo é lixo em África.

É uma calúnia, não confirmada...

Se realmente "testasse" os indicadores do meu autor, eles teriam sido guardados em algum lugar ...

Caso contrário, é apenas um saco de vento.

 
Não procurei muito, encontrei o primeiro que encontrei... Se cavar por aí, pode encontrar mais alguns...

Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e teste de estratégias comerciais

(***))) Consultores e Robôs Especialistas em Comércio - ***ou existe um mágico?

Vitaly Muzichenko, 2020.05.02 11:52

É tudo um truque - o Sensei não tem TS e indicador de funcionamento!

Este indicador por vezes refaz a 5ª barra na história, e numa base regular 2-3 barras

Não acredite nas fotografias bonitas, é apenas uma história, online não funciona de todo

Precisa de mais - está no fórum em outros ramos.

---

Acalmem-se finalmente!

 
HILÁRIO!

"É tudo uma burla - o Sensei não tem um TS funcional e um indicador de funcionamento! "

Com base em que factos se pode dizer tal disparate...?

Nunca vi os indicadores... - esse é um deles!

Claro que ainda não os testei - são dois!

Repetir o disparate de outra pessoa... - podes, se a tua própria cabeça não funcionar... - são três!


A isto chama-se OBS - disse uma avó ... e todas as agências de inteligência do mundo repetiram as notícias online e na TV ...

 

Sobre o TC de trabalho...

Não queria publicar nada para não ser visto como desculpa...

Mas os resultados são dignos de nota...


 
Serqey Nikitin #:

Sobre o TC de trabalho...

Não queria publicar nada para não ser visto como desculpa...

Mas os resultados são dignos de nota...


pelo menos demos uma gargalhada :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

Pelo menos demos uma gargalhada:-)

Na verdade, o Cavalo tem mais cérebro... Mas ainda pode pontapear-lhe os cascos para manter o sangue a fluir...

