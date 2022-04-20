OURO, Ouro e XAUUSD - página 95
Pode sempre ver o que quer ver em qualquer um dos períodos de tempo em qualquer indicador. Mas isto é uma consolação, não um sinal ou uma chamada à acção
Para o próprio INatento (pode dizer-se mudo), sugiro que releia os posts anteriores, onde a "chamada à acção" está muito claramente explicitada.
Além dos insultos, não é mais útil do que os seus indicadores de lixo que redesenham após 5-6 barras.
E se virar a cabeça e pensar um pouco...?
Porque deveria o autor deixar passar a estupidez para o seu endereço pessoal (link para o correio)...?
Será então que cada idiota expressará a sua estupidez sem uma resposta...?
Sobre os Meus indicadores... Se fizer tal afirmação, então afixe-os aqui - deixe os seus pares avaliar a sua eficácia... Ou LESS?..., e é tudo uma mancha, sem apoio?...?
Removido da venda - não pode escamoteá-los, leia as críticas - tem-nos disponíveis, já os testámos antes e aí descrevemos todos os "benefícios" do redesenho e a qualidade dos sinais.
O lixo é lixo em África.
É uma calúnia, não confirmada...
Se realmente "testasse" os indicadores do meu autor, eles teriam sido guardados em algum lugar ...
Caso contrário, é apenas um saco de vento.
Não procurei muito, encontrei o primeiro que encontrei... Se cavar por aí, pode encontrar mais alguns...
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e teste de estratégias comerciais
(***))) Consultores e Robôs Especialistas em Comércio - ***ou existe um mágico?
Vitaly Muzichenko, 2020.05.02 11:52
É tudo um truque - o Sensei não tem TS e indicador de funcionamento!
Este indicador por vezes refaz a 5ª barra na história, e numa base regular 2-3 barras
Não acredite nas fotografias bonitas, é apenas uma história, online não funciona de todo
Precisa de mais - está no fórum em outros ramos.
Acalmem-se finalmente!
HILÁRIO!
"É tudo uma burla - o Sensei não tem um TS funcional e um indicador de funcionamento! "
Com base em que factos se pode dizer tal disparate...?
Nunca vi os indicadores... - esse é um deles!
Claro que ainda não os testei - são dois!
Repetir o disparate de outra pessoa... - podes, se a tua própria cabeça não funcionar... - são três!
A isto chama-se OBS - disse uma avó ... e todas as agências de inteligência do mundo repetiram as notícias online e na TV ...
Sobre o TC de trabalho...
Não queria publicar nada para não ser visto como desculpa...
Mas os resultados são dignos de nota...
pelo menos demos uma gargalhada :-)
Na verdade, o Cavalo tem mais cérebro... Mas ainda pode pontapear-lhe os cascos para manter o sangue a fluir...