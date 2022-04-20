OURO, Ouro e XAUUSD - página 71
O ouro sobe quando a prensa de impressão é ligada. Se a cobiça abafar todo o Inverno, os países terão de imprimir papel. Só isso fará com que o metal se levante.
Está desligada agora?
Fechou hoje o comércio do ouro. Teve uma pequena paragem na última. Acabou por ficar do lado positivo de qualquer maneira )
e para baixo, desenhando o ziguezague )
A subida começou a partir de um nível de puxar de 50% do topo da onda-[III] primária e atingiu a mediana da forquilha de Andrews deste nível de onda.
Mas se a onda-[IV] primária é formada ou não está em questão.
A formação de uma correcção irregular complexa é também bastante possível. No entanto, por enquanto não vamos considerar este tópico.
Depois, após o topo da onda-[iii] Minuto foi formado, seguiu-se um duplo ziguezague como uma correcção profunda complexa.
E a mesma pergunta - a formação da onda-[iv] Minuto terminou?
Tomemos a variante de que a formação de onda-[iv] Minuto foi concluída.
Os valores actuais das zonas de resistência na inversão:
O resultado de testar a mediana do nível de onda de Andrews' Pitchfork of the Minuette e uma possível saída de preço para além da zona vermelha do nível de onda de Andrews' Pitchfork of theMinute confirmará ou refutará a suposição feita.
Dilema em claro:
Ao nível superior da onda Minuto o caminho está aberto, mas ao nível inferior da onda Minuette e SubMinuette um bloco de zonas de resistência:
Dilema em claro:
Comprar, Leha, comprar, já está compreendido;)
A provocação não é apropriada, vender ao ponto!
Experimente, vai tê-lo nos seus gráficos.
Porque é que está a ser tão categórico?
Tenho 16 anos de idade e não tenho queixas sobre o sistema!
E há comerciantes que utilizam este sistema para além de mim, nem mesmo dezenas deles, mas ....
Porque é que está a ser tão categórico?
