Uladzimir Izerski:
O ouro sobe quando a prensa de impressão é ligada. Se a cobiça abafar todo o Inverno, os países terão de imprimir papel. Só isso fará com que o metal se levante.

Está desligada agora?


 

Fechou hoje o comércio do ouro. Teve uma pequena paragem na última. Acabou por ficar do lado positivo de qualquer maneira )


 
Александр:

Fechou hoje o comércio do ouro. Teve uma pequena paragem na última. Acabou por ficar do lado positivo )

e para baixo, desenhando o ziguezague )

 

...

A subida começou a partir de um nível de puxar de 50% do topo da onda-[III] primária e atingiu a mediana da forquilha de Andrews deste nível de onda.
Mas se a onda-[IV] primária é formada ou não está em questão.
A formação de uma correcção irregular complexa é também bastante possível. No entanto, por enquanto não vamos considerar este tópico.

Depois, após o topo da onda-[iii] Minuto foi formado, seguiu-se um duplo ziguezague como uma correcção profunda complexa.
E a mesma pergunta - a formação da onda-[iv] Minuto terminou?

Tomemos a variante de que a formação de onda-[iv] Minuto foi concluída.

Os valores actuais das zonas de resistência na inversão:
O resultado de testar a mediana do nível de onda de Andrews' Pitchfork of the Minuette e uma possível saída de preço para além da zona vermelha do nível de onda de Andrews' Pitchfork of theMinute confirmará ou refutará a suposição feita.


 

Dilema em claro:

Ao nível superior da onda Minuto o caminho está aberto, mas ao nível inferior da onda Minuette e SubMinuette um bloco de zonas de resistência:

  • consolidação;
  • recuo;
  • inversão; inversão; inversão.

    [Excluído]  
      Compre, Leha, compre, todos nós temos;)
       
      Vladimir Baskakov:
      Comprar, Leha, comprar, já está compreendido;)

      A provocação não é apropriada, vender ao ponto!

      Igor Bebeshin:

      A provocação não é apropriada, vender ao ponto!

      Experimente, só vai coser as suas tabelas
       
      Vladimir Baskakov:
      Experimente, vai tê-lo nos seus gráficos.

      Porque é que está a ser tão categórico?

      Tenho 16 anos de idade e não tenho queixas sobre o sistema!

      E há comerciantes que utilizam este sistema para além de mim, nem mesmo dezenas deles, mas ....

      Igor Bebeshin:

      Porque é que está a ser tão categórico?

      Tenho 16 anos de idade e não me queixo do sistema!

      E há comerciantes que utilizam este sistema para além de mim, nem mesmo dezenas deles, mas ....

      А 0. Anexar todos os indicadores conhecidos ao gráfico não significa negociar no sistema, é uma confusão
