OURO, Ouro e XAUUSD - página 12
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Para mim, o ouro é um instrumento mais adequado do que a moeda).
Exatamente o mesmo que milho, carne de porco e iene.
Em suma, eu não faço adivinhações, trabalho de acordo com a situação, vejo certos acontecimentos e tomo decisões. Vou tentar colocar alguns postos aqui, talvez alguém esteja interessado. Eu negoceio apenas futuros com ouro. Eu negoceio intradiário e a médio prazo. Na maioria das vezes é intra-semana.
Na abertura da sessão europeia houve uma série de eventos que marcaram a tendência para o movimento intradiário. Houve uma boa série de negócios cumulativos na Ask (pequenos diamantes amarelos), mais uma mudança de direção de negócios intraday de alta freqüência. As negociações cumulativas aconteceram em pequenos lotes, mas em série. Na situação atual, esta é uma posição líquida curta, que carrega certas metas. Alvo 1320-1316. Mais Hz, 1320 já foi cumprido. Preciso de observar e observar. Mais uma vez, não estou adivinhando, observando a situação atual e tomando decisões.
O movimento de correcção ocorreu na área esperada de 1320-1316. Ontem os licitadores sistemáticos foram muito claros e poderosos, empurrando o preço para 1342. No último dia, o OI subiu +10k nos futuros.
Neste momento, temos de esperar. No conjunto, a situação actual ainda é longa. Precisamos esperar pela quebra das paradas de licitações e um conjunto de disjuntores para calções, isso vai dar uma razão para mais uma mudança para longo prazo. Os alvos para entrada longa estão na área 1332-1329.
No intervalo esperado aconteceu, não houve trocas e confirmações de que precisávamos. Vamos descer. As paragens foram interrompidas, bem abaixo dos dias 8 e 9 de Março. Bons negócios de licitação foram acumulados. Na sexta-feira, na segunda metade da sessão americana, todo o saldo das negociações de licitação foi equilibrado. Infelizmente, o ouro foi espremido no intervalo. Ainda não vale a pena fazer previsões. O ouro está a preparar-se para avançar, temos de esperar até 21 de Março. As tarifas federais, além disso, há um contrato de opção que expira não muito longe, em 26 de março. O ouro está na faixa de 1315-1300 e o interesse no atual contrato de opção é enorme, mas ultimamente está afundando e mudando para outros contratos, o que nos diz que o crescimento é possível, mas não antes do dia 26 de março.
Atualmente, estão em andamento os preparativos para quebrar o nível 1307-1304. Os participantes sistêmicos estão trabalhando ativamente para quebrar a mina do dia atual e mais para baixo. Um movimento para baixo será uma pré-tendência para uma caminhada mais alta até a área 1350-1400. Temos de esperar pelo Fed e pelo fim do contrato de opção.
Yuri, o que são estas "imagens engraçadas"? Para que propósito os coloca? Como é que os interpreta?
o início para cima está a aproximar-se, mas ainda não há sinal celestial para o período sénior.
Embora haja
Está na hora de comprar?