OURO, Ouro e XAUUSD - página 25
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Outro acordo sobre ouro
chegará de novo ao topo?
Que tal 2000 em Dezembro?
Outro acordo sobre ouro
Por que parâmetros sabe que necessita para entrar no comércio?
De acordo com o seu TS )
De acordo com o seu TS )
Presumo que hoje se encontra numa crise?
- Caso contrário, ter-se-ia vangloriado.