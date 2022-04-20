OURO, Ouro e XAUUSD - página 25

Outro acordo sobre ouro

chegará de novo ao topo?

XAUUSDH2

 
Assumo um período lateral de 1/06/20 a 10-11 seguido de um impulso ascendente a 1781-1792 impulso 1805-1810 e um recuo brusco como quiser ou se a macro mudar, então uma correcção na próxima semana
 
Que tal 2.000 em Dezembro?
 
Que tal 2000 em Dezembro?
Não olho assim tão longe, pode ser qualquer coisa esta semana e na próxima semana, no máximo.
 
Esperar uma abertura para o norte ou um impulso para o norte. Uma noite sem dormir é assegurada para quem está à venda
 
Outro acordo sobre ouro

Que parâmetros utiliza para saber quando deve entrar numa profissão?
 
de 1690-1734 até agora dentro das previsões, mas à espera de um avanço promissor
 
Por que parâmetros sabe que necessita para entrar no comércio?

De acordo com o seu TS )

De acordo com o seu TS )

Presumo que hoje se encontra numa crise?

- Caso contrário, ter-se-ia vangloriado.

