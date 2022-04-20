OURO, Ouro e XAUUSD - página 34
Um stock de uma empresa mineira de ouro. NEM:
Por que diabos moveu este fio para esta secção?
Estes são também preços de ouro, embora isso possa surpreendê-lo. 13 libras para quê?
É preciso uma máquina do tempo para recuar no tempo e comprar a esse preço. É quase o mesmo que comprar um rublo aos 45 anos.
Olha para a fotografia e assume para onde o preço irá.https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png
As suas fotografias mostram os preços de 3 envoltórios e um produto real.
Uma moeda e uma mercadoria, no que diz respeito às minhas fotografias. O preço de um derivado = o preço do ouro por dólares/número de acções de um fundo que apenas vende, compra e detém ouro - % de despesas gerais. O resultado é de $13. O gráfico é exactamente o mesmo que XAUUSD, a escala vertical é diferente. Experimente-o - vai gostar, só precisa do estatuto de investidor qualificado. Tenho este estatuto desde 1997.