Um stock de uma empresa mineira de ouro. NEM:


 
Por que raio se mudaria este tópico para esta secção?
 
prostotrader:
Por que diabos moveu este fio para esta secção?

Estes são também preços de ouro, embora isso possa surpreendê-lo. 13 libras para quê?

 
Vitaly Muzichenko:

É preciso uma máquina do tempo para recuar no tempo e comprar a esse preço. É quase o mesmo que comprar um rublo aos 45 anos.

Olha para a fotografia e assume para onde o preço irá.

https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png
 
Jardim de Infância, segundo trimestre. Desculpe.
 
Алексей Тарабанов:

Olha para a fotografia e assume para onde o preço irá.

https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png

Tem fotografias dos preços de 3 embalagens e um produto real

 
Poderia certamente subir agora, mas 3 índios estão contra.
 
Vitaly Muzichenko:

As suas fotografias mostram os preços de 3 envoltórios e um produto real.

Uma moeda e uma mercadoria, no que diz respeito às minhas fotografias. O preço de um derivado = o preço do ouro por dólares/número de acções de um fundo que apenas vende, compra e detém ouro - % de despesas gerais. O resultado é de $13. O gráfico é exactamente o mesmo que XAUUSD, a escala vertical é diferente. Experimente-o - vai gostar, só precisa do estatuto de investidor qualificado. Tenho este estatuto desde 1997.

 
Ouro e dólares são melhor vendidos agora e tudo o resto comprado. Excepto para o rublo.
 
Pelo contrário. Confuso. Dólar para comprar, o resto como ele disse.
