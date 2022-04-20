OURO, Ouro e XAUUSD - página 59
não conseguiram quebrar a tendência ascendente, embora tenham caído com firmeza
quebrou a tendência ascendente, embora tenham caído com firmeza
Foi anunciada uma vacina contra o coronavírus. Passou com sucesso a terceira fase dos ensaios - eficácia acima dos 90%.
Os investidores preparam-se para um surto em todos os mercados
O salto já começou. Que bens protectores, todos estão em acções! Vejam os índices.
Efeito de estreia + notícias como desculpa. Viva a inflação de uma nova bolha!
Dado que a bolha já não é muito nova, penso que é meio ano antes de rebentar, talvez um ano.
Sobre o tema: ouro, na minha opinião, a cair, pendurado, para 1800. Possivelmente até 1700-1720. E depois...
Tem a certeza de que está a subir?
Esta não é a questão correcta, porque primeiro temos de decidir como definir a tendência. Se por Extremum, então a tendência estava lá, se por qualquer outro método, então é uma conversa diferente
A questão é correcta. Disse com confiança que a tendência é ascendente, agora que começou, se, seja qual for...
Desculpe, erro meu.
Nas costas da notícia da cura covida, alguém vendeu muito ouro e comprou stocks farmacêuticos.
E a covid acaba de iniciar a sua actividade destrutiva, pelo que a indústria irá a fundo. O dinheiro vazio será atirado para dentro e o ouro subirá.
Ontem não houve comícios fortes nas empresas farmacêuticas - há muito tempo que elas estão de pé, desde o Verão.
A Pfizer subiu 8,7% e a BioNtech subiu 9,8% em relação a segunda-feira.
Mas as cadeias de cinema subiram fortemente -AMC Entertainment saltou 44% e Cinemark subiu 35%.
O ouro foi vendido e o dinheiro ainda tem de ser redistribuído. Há muitas áreas de aplicação em tais notícias. A venda estava na linha da frente do que teria sido uma venda atempada.