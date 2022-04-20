OURO, Ouro e XAUUSD - página 96
Sobre o TC de trabalho...
Não queria publicar nada para não ser visto como desculpa...
Mas os resultados são dignos de nota...
Demonstração .... oooh... :(((
alguma desilusão mesmo
sem ofensa :-)
Yuri, não deves fazer isso. O Sensei virá e chamar-lhe-á atrasado, essa é a única resposta que pode esperar.
Yuri, não deves fazer isso. O Sensei virá e chamá-lo-á de meio-intencionado, essa é a única resposta que se pode esperar dele.
Bem, nesta situação, ser um idiota seria uma honra).
Pelo menos demos uma gargalhada :-)
Foi por isso que Yuri perguntou)
Análise de ouro:
A situação actual do mercado está a subir.
pode ser interessante olhar para o estado de toda a tendência da TF e depois somar para calcular a tendência global e não a tendência de uma única TF
p.s.
W1 D1 H12 H4 H3 rede H8 H6 acima - ou seja, tendência ascendente
EXEMPLO (por esta estratégia para o ouro):
W1 - plano
D1 - plano
H12 - plano
H8 - tendência de subida
H6 - tendência de subida
H4 - plano
H3 - plano
H2 - plano
poderia ser interessante olhar para o estado de todas as TF e depois somar para calcular a tendência global e não a tendência de uma única TF
Advisor trabalha assim ... abre posição APENAS quando a direcção de TODOS os indicadores de uma determinada lista de gráficos coincide ...
O fecho da posição pode ser estabelecido num gráfico mais pequeno do que a tendência geral...
Por exemplo: no ind.3 no gráfico H8 - quando o indicador atravessa o zero. ( ou qualquer outra coisa...))
Os futuros GOLD 6.22 parecem saltar de volta pela manhã,
Não vejo quaisquer níveis). Talvez mais perto da área de 1950.