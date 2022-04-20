OURO, Ouro e XAUUSD - página 96

Serqey Nikitin #:

Sobre o TC de trabalho...

Não queria publicar nada para não ser visto como desculpa...

Mas os resultados são dignos de nota...


Demonstração .... oooh... :(((

alguma desilusão mesmo

sem ofensa :-)

 
Yuriy Zaytsev #:

Yuri, não deves fazer isso. O Sensei virá e chamar-lhe-á atrasado, essa é a única resposta que pode esperar.

 
Vitaly Muzichenko #:

Yuri, não deves fazer isso. O Sensei virá e chamá-lo-á de meio-intencionado, essa é a única resposta que se pode esperar dele.

Bem, nesta situação, ser um idiota seria uma honra).

 
Maxim Kuznetsov #:

Pelo menos demos uma gargalhada :-)

Foi por isso que Yuri perguntou)

 

Análise de ouro:



A situação actual do mercado está a subir.

 
Serqey Nikitin #:

pode ser interessante olhar para o estado de toda a tendência da TF e depois somar para calcular a tendência global e não a tendência de uma única TF

p.s.


W1 D1 H12 H4 H3 rede H8 H6 acima - ou seja, tendência ascendente

EXEMPLO (por esta estratégia para o ouro):

W1 - plano

D1 - plano

H12 - plano

H8 - tendência de subida

H6 - tendência de subida

H4 - plano

H3 - plano

H2 - plano

 
Yuriy Zaytsev #:

poderia ser interessante olhar para o estado de todas as TF e depois somar para calcular a tendência global e não a tendência de uma única TF

É assim que a EA funciona... Abre uma posição APENAS quando TODOS os indicadores de uma certa lista de gráficos coincidem na sua direcção...
XAUUSDH2 Meta 1968.71.

XAUUSDH2 1968.71

 
Serqey Nikitin #:
Advisor trabalha assim ... abre posição APENAS quando a direcção de TODOS os indicadores de uma determinada lista de gráficos coincide ...

O fecho da posição pode ser estabelecido num gráfico mais pequeno do que a tendência geral...

Por exemplo: no ind.3 no gráfico H8 - quando o indicador atravessa o zero. ( ou qualquer outra coisa...))



 

Os futuros GOLD 6.22 parecem saltar de volta pela manhã,

Não vejo quaisquer níveis). Talvez mais perto da área de 1950.

