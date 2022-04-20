OURO, Ouro e XAUUSD - página 94
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Parece que o ouro está a descer.
Forte subida da bolsa de valores dos EUA confirma
XAUUSDH2 Meta 1948.69
você novamente?
parece que vai cair de novo hoje.
O nível de 1900 está muito longe.
A gama de 1925 a 1915 parece bastante realizávelestamos a falar de GOLD-6.22
Análise sobre o ouro ( tendência geral sobre W1 ):
O estado actual é plano ( os indicadores estão em direcções diferentes )...
Opção óptima - fora do mercado..., esperar pela inversão de TODOS os índices num só sentido...
Mas as estratégias comerciais são muitas e variadas, incluindo o trabalho em pullbacks.... ou escalpelização, quando a presença de uma tendência é irrelevante.
XAUUSDH2 Meta 1948.69
Surgiram algumas notícias - o ouro pode descer de preço, provavelmente... A previsão é anulada!
Análise sobre o ouro ( tendência geral sobre W1 ):
O estado actual é plano ( os indicadores estão em direcções diferentes )...
Opção óptima - fora do mercado..., esperar pela inversão de TODOS os índices num só sentido...
Mas as estratégias comerciais são muitas e variadas, incluindo o trabalho em pullbacks.... ou escalpelização, quando a presença de uma tendência não importa ...
A w1 ainda é plana?
Determinar a tendência GERAL não é uma questão inequívoca...
Em teoria, quanto maior for o gráfico para determinar a tendência geral, maior será a FIABILIDADE da estratégia.
Tudo isto é verdade, mas na prática, cada comerciante escolhe o seu próprio gráfico ... Uma vez que a maioria dos comerciantes não gosta dos grandes sinais de atraso e, portanto, de um comércio raro ...
EXEMPLO (para esta estratégia de ouro):
W1 - plano
D1 - plano
H12 - plano
H8 - tendência de subida
H6 - tendência de subida
H4 - plano
H3 - plano
H2 - plano
Determinar a tendência GERAL não é uma questão inequívoca...
Idealmente, quanto maior for o gráfico para determinar a tendência geral, maior será a FIABILIDADE da estratégia.
Esta é a aparência da estratégia no H8:
Estado actual - tendência para cima ( todos os ind. no lado positivo )...
Esta é a aparência da estratégia no H8:
O estado actual está a subir (todos os ind. estão no lado positivo)...
Em qualquer um dos prazos em qualquer indicador pode sempre ver o que quer ver. Mas isto é um conforto, não um sinal e não um apelo à acção
Não tem de me responder, eu dispenso-o.