OURO, Ouro e XAUUSD - página 94

Novo comentário
 

Parece que o ouro está a descer.

Forte subida da bolsa de valores dos EUA confirma

XAUUSDH2 Meta 1948.69

1948.69

 
Алексей Тарабанов #:

você novamente?

Hi
 

parece que vai cair de novo hoje.

O nível de 1900 está muito longe.

A gama de 1925 a 1915 parece bastante realizável

estamos a falar de GOLD-6.22
 

Análise sobre o ouro ( tendência geral sobre W1 ):

O estado actual é plano ( os indicadores estão em direcções diferentes )...

Opção óptima - fora do mercado..., esperar pela inversão de TODOS os índices num só sentido...


Mas as estratégias comerciais são muitas e variadas, incluindo o trabalho em pullbacks.... ou escalpelização, quando a presença de uma tendência é irrelevante.

SanAlex #:

XAUUSDH2 Meta 1948.69

Surgiram algumas notícias - o ouro pode descer de preço, provavelmente... A previsão é anulada!

XAUUSDH2.png

 
Serqey Nikitin #:

Análise sobre o ouro ( tendência geral sobre W1 ):

O estado actual é plano ( os indicadores estão em direcções diferentes )...

Opção óptima - fora do mercado..., esperar pela inversão de TODOS os índices num só sentido...


Mas as estratégias comerciais são muitas e variadas, incluindo o trabalho em pullbacks.... ou escalpelização, quando a presença de uma tendência não importa ...

Ainda plano em w1 ?
Escreva quando o sinal aparecer ?
 
Yuriy Zaytsev #:
A w1 ainda é plana?
Escreva quando o sinal aparecer ?

Determinar a tendência GERAL não é uma questão inequívoca...

Em teoria, quanto maior for o gráfico para determinar a tendência geral, maior será a FIABILIDADE da estratégia.

Tudo isto é verdade, mas na prática, cada comerciante escolhe o seu próprio gráfico ... Uma vez que a maioria dos comerciantes não gosta dos grandes sinais de atraso e, portanto, de um comércio raro ...

EXEMPLO (para esta estratégia de ouro):

W1 - plano

D1 - plano

H12 - plano

H8 - tendência de subida

H6 - tendência de subida

H4 - plano

H3 - plano

H2 - plano

 
Serqey Nikitin #:

Determinar a tendência GERAL não é uma questão inequívoca...

Idealmente, quanto maior for o gráfico para determinar a tendência geral, maior será a FIABILIDADE da estratégia.


Esta é a aparência da estratégia no H8:

Estado actual - tendência para cima ( todos os ind. no lado positivo )...

 
Serqey Nikitin #:

Esta é a aparência da estratégia no H8:

O estado actual está a subir (todos os ind. estão no lado positivo)...

Em qualquer um dos prazos em qualquer indicador pode sempre ver o que quer ver. Mas isto é um conforto, não um sinal e não um apelo à acção

Não tem de me responder, eu dispenso-o.

Novo comentário