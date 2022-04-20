OURO, Ouro e XAUUSD - página 32

Renat Fatkhullin:

Agora pode fazer isto: com um botão no painel do editor


js está lentamente a tomar conta do mundo

e algo não entendeu como alterar um dos parâmetros do objecto na vertical, por alguma razão ambos sobem.

Eu escrevi o mesmo widget para mim))

parece estar a preparar-se para descer - mas nem todos os sinais estão ainda prontos, embora os principais sejam
Não vai! Não vai descer. Tudo parece pronto para uma boa queda!
Outra vantagem a 1 minuto - abertura para uma venda
SanAlex:
Outra subida ao topo a 1 minuto - Abro para a venda

Acho que estamos fora (sou provavelmente o único que está ofendido), ou então ficará ofendido

SanAlex:

Acho que sou o único que se mudou, ou então ficarás ofendido.

ok! )

Apenas nas suas fotografias é difícil dizer onde está a entrada, onde está a paragem

Nikolai Karetnikov:

norma! )

Apenas nas suas fotografias é difícil ver onde há uma entrada, onde há uma paragem

A entrada - cada um decide por si. Tenho uma saída, de acordo com o lucro definido nas definições do Expert Advisor.

Agora aqui está uma boa entrada para baixo
SanAlex:
É um bom ponto de entrada lá em baixo.

Início

Estará ao nível de 1750 onde eu estava a comprar.

Алексей Тарабанов:

Início

Estará ao nível de 1750 onde eu estava a comprar.

ainda, ainda uma tendência de baixa no gráfico diário.

- teve lucro de manhã - outra pessoa entrou também à noite.

