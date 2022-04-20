OURO, Ouro e XAUUSD - página 32
Agora pode fazer isto: com um botão no painel do editor
js está lentamente a tomar conta do mundo
e algo não entendeu como alterar um dos parâmetros do objecto na vertical, por alguma razão ambos sobem.
Eu escrevi o mesmo widget para mim))
Outra subida ao topo a 1 minuto - Abro para a venda
Acho que estamos fora (sou provavelmente o único que está ofendido), ou então ficará ofendido
ok! )
Apenas nas suas fotografias é difícil dizer onde está a entrada, onde está a paragem
norma! )
A entrada - cada um decide por si. Tenho uma saída, de acordo com o lucro definido nas definições do Expert Advisor.
É um bom ponto de entrada lá em baixo.
Início
Estará ao nível de 1750 onde eu estava a comprar.
ainda, ainda uma tendência de baixa no gráfico diário.
- teve lucro de manhã - outra pessoa entrou também à noite.