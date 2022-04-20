OURO, Ouro e XAUUSD - página 6
ÍNDICE DE MOEDA DO DÓLAR DOS EUA
Vale a pena comprar ouro às 1130 ?
Ponto interessante sobre o ouro, estou a apostar num declínio até ao final da semana
Eu também, o índice é de $95,11 e deve subir, então esperando por 1168 por onça.
Sim, eles subirão ligeiramente até 1300, deixarão cair todos os ursos e depois descerão.
Eu não estarei com todos :) 1300 de certeza, pelo menos para esta semana.
Não é claro porque é que o ouro deve cair, esta é a imagem que eu tenho:
O valor do ouro em rublos:
O tempo dirá