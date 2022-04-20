OURO, Ouro e XAUUSD - página 6

Novo comentário
 
prostotrader:

não está no terminal

ÍNDICE DE MOEDA DO DÓLAR DOS EUA

US $ Índice - A corretora FXPro o tem. Está incorporado. Podes trocar com ele.
 
prostotrader:

Hi!

Vale a pena comprar ouro às 1130 ?

Parece que sim. =1230 Hoje 13/02/17
 
Encerrado hoje às 1223,72
 
Ponto interessante sobre o ouro, aposto num declínio até ao final da semana.
 
Mikhail Simakov:
Ponto interessante sobre o ouro, estou a apostar num declínio até ao final da semana

Qual é o seu volume de abertura?
 
Mikhail Simakov:
Ponto interessante sobre o ouro, estou a apostar num declínio até ao final da semana

Eu também, o índice é de $95,11 e deve subir, então esperando por 1168 por onça.

 
Mikhail Simakov:
Interessante sobre o ouro, aposto num declínio até ao final da semana.

Sim, eles subirão ligeiramente até 1300, deixarão cair todos os ursos e depois descerão.

 
Nikolay Kositsin:

Yup! Eles vão levantá-lo ligeiramente para 1300, baixar todos os ursos e depois baixá-lo!


Eu não estarei com todos :) 1300 de certeza, pelo menos para esta semana.

 

Não é claro porque é que o ouro deve cair, esta é a imagem que eu tenho:


O valor do ouro em rublos:


 
Sergey Chalyshev:

Não é claro porque é que o ouro deve cair, esta é a imagem que eu tenho:


O valor do ouro em rublos:



O tempo dirá

12345678910111213...100
Novo comentário