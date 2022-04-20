OURO, Ouro e XAUUSD - página 29

SanAlex:

provavelmente 2020 é um número muito apropriado

Um pouco vendido a 4370 rublos por grama, dinheiro necessário . Não tenho a certeza, mas penso que se irá erguer ainda mais. Consolidação durante algumas semanas.

 
Uma correcção está a chegar, na minha opinião. Quarta-feira 21:00

 

A notícia já está desactualizada, mas interessante.

Часть золотого запаса Китая оказалась позолоченной медью
Часть золотого запаса Китая оказалась позолоченной медью
  • ruposters.ru
В Китае вскрылась крупная афера, в которую оказался вовлечен крупнейший переработчик золота в стране, компания Wuhan Kingold Jewerly. Часть ее слитков оказалась позолоченной медью.
 
Na última crise, houve também rumores sobre a Wolfram (Wolfram) dourada Cauda a abanar o cão))

 
Aleksey Mavrin:

A última crise também viu alguns volfrâmio dourados serem atirados para o ar ) Cauda a abanar o cão))

Por isso pergunto-me se o ouro estava lá de todo ou se foi roubado - onde foi comprado de qualquer maneira...

 
Não há muito tempo, um alto agente da polícia reformado foi detido na China. Na sua cave tinha centenas de quilos, se não toneladas (não me lembro) de ouro em ouro em barras de banco. O valor é comparável ao PIB dos pequenos países europeus.

 
De onde vêm estes dados? Alguém vai vender?
 
Mikhail Simakov:
De onde vêm estes dados? Alguém vai vender?


após a última reunião (10 de Junho) houve uma correcção de cerca de 3%. Depois os cenários ficam nublados

 
Já são 22, explicar porque esperavam uma correcção aos 21?

 
Алексей Тарабанов:

Já são 22, explicar porque esperávamos uma correcção aos 21?

Não uma correcção aos 21 anos, mas a publicação dos resultados da reunião do Fed, à qual o ouro reage.

De acordo com os resultados não há razão para o ouro cair, há apenas razão para que ele suba

