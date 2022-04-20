OURO, Ouro e XAUUSD - página 22

Mikhail Simakov:

Se o ouro é subvalorizado, então e a platina? Sempre foi valorizado acima do ouro e agora é três vezes mais barato.

Não se trata de preço, mas sim de aplicação.

 
Alexsandr San:

o que é o azar. e como lidar com ele.....

- Tenho sido esquecido.

por isso compre um ) talvez tenha sorte ))

 
Александр:

Bom dia. Estou a trabalhar na minha estratégia. Descrevê-lo-ei com mais pormenor à noite. Tem de ser executado. Tenha um bom dia.

Isto faz parte da estratégia que estou a utilizar no H1:


 
Se o preço se afastar do nível diário e formar um ponto de entrada no H1, considerarei opções para ser breve. Se o preço se quebrar e se fixar acima do nível diário, considerarei a possibilidade de comprar:

Algo como isto )

 
Já testou a sua estratégia na história a longo prazo?

Presumo que, após uma correcção, o preço começará a cair novamente
 
R2 - Tomado - agora precisa de pensar

---------------------- está mesmo ao virar da esquina, ressalto

XAUUSDH2

não dar - o corretor não dá

não dê

 
Só precisamos de ficar sentados, precisamos de um salto lateral durante 2-5 dias com um intervalo de 30-40 pips...

 
