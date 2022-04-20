OURO, Ouro e XAUUSD - página 57
Esperados )))). O acordo foi psicologicamente MUITO exaustivo!!! Queria sair algumas vezes e esquecer o comércio até depois das eleições nos EUA. Mas segui a minha estratégia - esperei... e esperou ... Conclusão - Eu esperei!
Sim, isto são realmente nervos de ferro que tem.
Análise actual:
FLET - os indicadores estão agora a apontar em diferentes direcções...
É demasiado cedo para falar da inversão da TREND - o ind.7 ainda está em alta...
A variante ideal: enquanto fora do mercado, à espera da inversão de TODOS os indicadores num só sentido...
Mas alguns comerciantes preferem trabalhar em apartamento, embora compreendam que os riscos são muito maiores do que quando se trabalha na tendência...
o mais provável é que já tenha havido uma inversão se ultrapassar o nível "P".
O gráfico H8 não é suficiente para determinar a TREND...
Há uma opinião de que o Trader determina o gráfico para determinar a tendência... Mas metodologicamente, isto não é correcto, porque a tendência no mercado é UM, e não vários diferentes, dependendo do gráfico...
Deus ama a trindade 8*3=24
(Pai, Filho e Espírito Santo)
Tirada em ouro BAY. Pode tirar uma semana de folga )))) eleições... as taxas de juro... não é uma boa semana para o comércio.
Há instrumentos que compreendemos. Parece que o ouro é um tal instrumento para si.
Tudo: Graal, ícone, oração... Quando se bebe do Graal, começa-se a compreender a essência das coisas. Pode-se simplesmente começar a compreendê-lo, sem o beber.
