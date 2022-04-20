OURO, Ouro e XAUUSD - página 57

Esperados )))). O acordo foi psicologicamente MUITO exaustivo!!! Queria sair algumas vezes e esquecer o comércio até depois das eleições nos EUA. Mas segui a minha estratégia - esperei... e esperou ... Conclusão - Eu esperei!



 
Александр:

Esperados )))). O acordo foi psicologicamente MUITO exaustivo!!! Queria sair algumas vezes e esquecer o comércio até depois das eleições nos EUA. Mas segui a minha estratégia - esperei... e esperou ... Conclusão - Eu esperei!



Sim, isto são realmente nervos de ferro que tem.

 

Análise actual:


FLET - os indicadores estão agora a apontar em diferentes direcções...

É demasiado cedo para falar da inversão da TREND - o ind.7 ainda está em alta...

A variante ideal: enquanto fora do mercado, à espera da inversão de TODOS os indicadores num só sentido...

Mas alguns comerciantes preferem trabalhar em apartamento, embora compreendam que os riscos são muito maiores do que quando se trabalha na tendência...

provavelmente já terá invertido, se ficar acima do nível "P
SanAlex:
o mais provável é que já tenha havido uma inversão se ultrapassar o nível "P".

O gráfico H8 não é suficiente para determinar a TREND...

Há uma opinião de que o Trader determina o gráfico para determinar a tendência... Mas metodologicamente, isto não é correcto, porque a tendência no mercado é UM, e não vários diferentes, dependendo do gráfico...

Serqey Nikitin:

O gráfico H8 não é suficiente para determinar a TREND...

Há uma opinião de que o próprio comerciante determina o gráfico para determinar a tendência ... Mas metodologicamente não é correcto, porque a tendência no mercado é UM, e não vários diferentes, dependendo do gráfico ...

Deus ama a trindade 8*3=24

(Pai, Filho e Espírito Santo)

 

Tirada em ouro BAY. Pode tirar uma semana de folga )))) eleições... as taxas de juro... não é uma boa semana para o comércio.



 
Александр:

Tirada em ouro BAY. Pode tirar uma semana de folga )))) eleições... as taxas de juro... não é uma boa semana para negociar.



Há instrumentos que compreendemos. Parece que o ouro é um tal instrumento para si.

Tudo: Graal, ícone, oração... Quando se bebe do Graal, começa-se a compreender a essência das coisas. Pode-se simplesmente começar a compreendê-lo, sem o beber.

 
Алексей Тарабанов:

Há ferramentas que compreendemos. O ouro parece ser uma tal ferramenta para si.

Tudo isto: Graal, ícone, oração... Quando se bebe do Graal, começa-se a compreender a essência das coisas. Pode simplesmente começar a compreendê-lo, sem o beber.

Concordo!!!! 100%. Três anos de desenvolvimento e execução da estratégia para o longo curso!!! Ouro prioritário devido à liquidez e como um activo de refúgio seguro. Há ainda muito para aprender, desenvolver e implementar!!! Mas quando se "começa a perceber o essencial das coisas"... fica-se emocionado com o que se faz!!! É impagável!!!
 
Ultimamente, também me tornei um fã do movimento do ouro. e também acho que a mudança parece ser muito previsível. mesmo no curto prazo - até agora é frequentemente repetido, mas tem bastante sucesso e a inversão é bastante perceptível... mas depois de uma pequena perda... o principal, como percebi, a paciência e os nervos estão muito menos com ele.
