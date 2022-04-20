OURO, Ouro e XAUUSD - página 67

SanAlex:
chegará ou não a 1823.06 hoje?

A este ritmo, vai conseguir!!!

 
Александр:

Bem, aqui está STOP!



Não o devia ter comprado... Existe um nível de Fibo ao preço de 1877 algures, a partir dele saltou durante 2 dias, agora para a barra inferior do canal de 1827 algures e mais não sei. provavelmente um salto. Quem sabe o que está ligado a tal movimento?
 
Djbl:
Não o devias ter comprado... Existe um nível de Fibo ao preço de 1877 algures, saltou dele durante 2 dias, agora para o fundo do canal 1827 algures e depois não sei. provavelmente um salto. Quem sabe com o que este movimento está ligado?
Parece ser um factor noticioso. O dólar fortaleceu-se.
Александр:
Parece ser um factor de notícia. O dólar tem fortalecido

Uma muito digna de notícia que não tem nada a ver com tecnologia

 
Vitaly Muzichenko:

Uma muito digna de notícia que não tem nada a ver com tecnologia

Tecnicamente previsto desde o início da manhã de hoje

1

 
Ir para "Leis".
 
Алексей Тарабанов:
Ir para "Leis".

Nada de novo lá, todos os padrões já foram encontrados)

 
VVT:

Não há nada de novo lá, todos os padrões já foram encontrados)

Muito bem, então.

Александр:

A este ritmo, vai conseguir!!!

Vai chegar a 1750.97 ou não???

Novas notícias sobre a vacina, a Pfizer teve 90% de sucesso, agora 95%.
