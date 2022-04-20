OURO, Ouro e XAUUSD - página 15

Novo comentário
 
Vitaly Muzichenko:

Eu gosto mais: "o que vale muito hoje pode valer ainda mais amanhã" (como Buffett)

Buffett beneficia da compra dos activos que comprou uma vez em baixa

 
Sugiro a criação de um grupo fechado com membros que forneçam as suas próprias análises sobre o ouro.
 
Mikhail Simakov:
Proponho a criação de um grupo fechado com membros que façam a sua análise sobre o ouro.
Porquê fechá-lo? Para não se sentir embaraçado mais tarde?))
 
Mikhail Simakov:

Não me consigo lembrar de quem disse: "São necessários os mínimos para os quebrar".

Com tal ideia de trocar ouro, é melhor não o trocar...

 
prostotrader:

Com essa visão do comércio de ouro, é melhor não negociar ouro.

A minha opinião não termina com essa frase, no que diz respeito ao ouro neste momento, preferia sentar-me em cache. Penso que a tendência é para baixo, vejam os relatórios COT. Mas talvez algumas compras a curto prazo.

 

Aqui está um teste da EA. Compra quando o preço está 60 pips acima da média móvel (na tabela horária, período=48) e vende quando está 60 pips abaixo. Hoje em dia é só um sinal, mas não estou a dizer nada que o preço continuará a cair dessa forma, apenas uma análise provável. Na EA, os dados são do início de 2016



 

E aqui está um teste de um EA baseado na análise de ondas, e mais uma vez o sinal de venda de hoje


 

Mikhail Simakov

O que é que a análise de gráficos tem a ver com isto?

O ouro não é comercializado de acordo com uma análise gráfica, mas de acordo com a política

e situações económicas. Ainda recentemente, o Fed cortou a taxa de juro, daí

O dólar ficou mais barato, o que significa que o ouro vai subir.

 
Vou colocá-lo à venda) O ouro descerá para 1451 nos próximos dois dias 15-16
 
prostotrader:

Mikhail Simakov

O que é que a análise de gráficos tem a ver com isto?

O ouro não é comercializado de acordo com uma análise gráfica, mas de acordo com a política

e situações económicas. Ainda recentemente, o Fed cortou a taxa de juro, daí

O dólar tornou-se mais barato, o que significa que o ouro vai subir!

As conclusões têm de ser feitas em sentido contrário

1...8910111213141516171819202122...100
Novo comentário