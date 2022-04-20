OURO, Ouro e XAUUSD - página 76

SanAlex:

hoje em dia, no lado negativo - há pontos a partir dos quais a inversão tem lugar.

- a partir das linhas horizontais amarelas - pontos de inversão para cima.

De alguma forma, tudo isto não é convincente...

Aqui o preço foi para a primeira "linha amarela" - aberta!!!, e o preço foi para a segunda "linha amarela"...

O que fazer?...

E quem disse que a "linha amarela" foi desenhada nos pontos certos... É tudo criatividade natural: eu queria - desenhei uma linha através deste ponto bonito... Ora, eu gosto mesmo deste ponto...! Mas é melhor ter a certeza e traçar mais algumas linhas - para não ofender ninguém!!... Agora é realmente bonito!

[Excluído]  
Serqey Nikitin:

Quando os coloco lá, é porque os níveis são baseados em Indicadores.

\\\\\\\\\\\\\

vejo que já virou - normalmente vira-se da linha cinzenta e volta para a linha cinzenta oposta

XAUUSDH2 2

 
SanAlex:

As linhas amarelas são ordens pendentes - os preços tocam a compra. Coloco-as lá porque os níveis são dos Indicadores.

Coloquei-os lá porque são os níveis dos Indicadores.

Imagine negociar há cem anos: sem paragens e ordens pendentes... O que vai fazer...?

Todas estas artimanhas artificiais criam o SAME lucrativo, de facto - confundem o comerciante, não lhe permitindo tomar a decisão DIREITA!

De acordo com o seu esquema, as três ordens podem abrir-se para cima, e o preço continuará lentamente a descer...

[Excluído]  
Qualquer coisa pode acontecer, forex é imprevisível e muito arriscado. Quem não assume riscos não bebe champanhe

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Não estou a forçar-vos, dei a minha opinião em voz alta, cabe a todos.

 
SanAlex:

tudo é possível - forex é imprevisível e muito arriscado. Aquele que não corre riscos não bebe champanhe

É esta a sua forma de se convencer a justificar os seus próprios erros?

[Excluído]  
SanAlex:

Quem não tem erros? - os erros ensinam-nos sobre a vida

ENORME! Boa frase - podemos cobrir-nos de tudo...
 
SanAlex:

Quem não tem erros? - os erros ensinam-nos sobre a vida

Só aquele que nada faz não comete erros!

[Excluído]  
SanAlex:

Quem não tem erros? - Os erros ensinam-nos sobre a vida.

a frase "o que não nos mata torna-nos mais fortes" não se aplica ao cálculo da média de ouro :-)

