OURO, Ouro e XAUUSD - página 70
И? A vacina sai, o ouro vai para baixo. Porque é que as reservas deveriam cair?
O risco de segundo nível é uma escassez de capital de exploração numa crise longa. esta crise é longa.
comentário fora do tópico.
sobre a cerveja talvez, claro. mas a bolha 29 e 39 estão muito no ponto. covid e bolha. covid vem como um guarda-chuva.
Uma analogia ainda pior: uma bolha e uma covida. O tema do ouro
a bolha de ouro está sempre ligada. Quando rebenta ou deflagra.
Os vossos postos estão a dar-me cabo da cabeça.
A culpa não é do cérebro. A culpa é do cérebro) Teria havido uma crise da bolha em 21, com demasiadas inovações (IA entre elas) a angariar dinheiro, não provado. Começou cedo por causa de bloqueios de covid. O ouro, como um bem de primeira ordem, está a priori em ascensão. parece simples).
Se traçarmos paralelos; a Primeira Guerra Mundial e a guerra espanhola derrubaram uma grande população e fizeram baixar o preço do ouro, depois de uma pequena subida, a bolha da bolsa dos anos 20 parou a subida porque era mais rentável investir em acções, a grande depressão fez subir o preço do ouro, a Segunda Guerra Mundial fez baixar novamente o preço do ouro, há definitivamente uma ligação)
o ouro marca o topo
Porque pensa que os stocks devem entrar em colapso?
É claro que deveriam. A bolha não pode inflar indefinidamente e já está à beira do abismo.
Aqui está um artigo inteligente: https://zen.yandex.ru/media/zolotoy_zapas/piat-grafikov-zolota-na-kotorye-neobhodimo-vzglianut-5fa14ed6feef0b1a81e4bec6