VVT:

И? A vacina sai, o ouro vai para baixo. Porque é que as reservas deveriam cair?

O risco de segundo nível é uma escassez de capital de exploração numa crise longa. esta crise é longa.

 
Vladimir Baskakov:
comentário fora do tópico.

sobre a cerveja talvez, claro. mas a bolha 29 e 39 estão muito no ponto. covid e bolha. covid vem como um guarda-chuva.

Valeriy Yastremskiy:

sobre a cerveja talvez, claro. mas a bolha 29 e 39 estão muito no ponto. covid e bolha. covid vem como um guarda-chuva.

Uma analogia ainda pior: bolha e covida. O tema é ouro.
 
Vladimir Baskakov:
Uma analogia ainda pior: uma bolha e uma covida. O tema do ouro

a bolha de ouro está sempre ligada. Quando rebenta ou deflagra.

Valeriy Yastremskiy:

a bolha de ouro está sempre ligada. Quando rebenta ou deflagra.

O cérebro está a explodir dos seus postos
 
Vladimir Baskakov:
Os vossos postos estão a dar-me cabo da cabeça.

A culpa não é do cérebro. A culpa é do cérebro) Teria havido uma crise da bolha em 21, com demasiadas inovações (IA entre elas) a angariar dinheiro, não provado. Começou cedo por causa de bloqueios de covid. O ouro, como um bem de primeira ordem, está a priori em ascensão. parece simples).

 
Valeriy Yastremskiy:

a bolha de ouro está sempre ligada. Quando rebenta ou deflagra.

Se traçarmos paralelos; a Primeira Guerra Mundial e a guerra espanhola derrubaram uma grande população e fizeram baixar o preço do ouro, depois de uma pequena subida, a bolha da bolsa dos anos 20 parou a subida porque era mais rentável investir em acções, a grande depressão fez subir o preço do ouro, a Segunda Guerra Mundial fez baixar novamente o preço do ouro, há definitivamente uma ligação)

o ouro marca o topo

VVT:

Porque pensa que os stocks devem entrar em colapso?

É claro que deveriam. A bolha não pode inflar indefinidamente e já está à beira do abismo.

Aqui está um artigo inteligente: https://zen.yandex.ru/media/zolotoy_zapas/piat-grafikov-zolota-na-kotorye-neobhodimo-vzglianut-5fa14ed6feef0b1a81e4bec6

Пять графиков золота, на которые необходимо взглянуть
Пять графиков золота, на которые необходимо взглянуть
  • 2020.11.03
  • Золотой Запас
  • zen.yandex.ru
Профессиональный инвестор и аналитик Марин Катуза анализирует пять графиков золота и отвечает на вопрос, какую пользу из них может извлечь инвестор в условиях сегодняшней нестабильности. Приведенный ниже график показывает, как соотношение цены одной унции золота и ценового уровня S&P 500 менялось на протяжении многих лет. Данные построены на...
 
O ouro sobe quando a prensa de impressão é ligada. Se a cobiça abafar todo o Inverno, os países terão de imprimir papel. Só isso fará com que o metal se levante.
