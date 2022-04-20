OURO, Ouro e XAUUSD - página 19
Não pense em comprar ouro agora!
Tudo desmoronou, as pessoas estão a entrar em dinheiro, o índice do dólar está a subir diante dos seus olhos,
e o ouro vai cair amanhã.
Como esperado...
Será que todos acertaram no seu ouro?
Não poderia ter colocado menos numa sexta-feira à noite... :)
E temos de sair dela a tempo.
Lucro total 66 * 10 * 30 = 19800 pontos.
Está a calcular bem - mas onde está a sua posição aberta?
Sair a tempo é sair da posição.
Acha que estou a mentir?
Não! Não estás a mentir!
e eu, um otário, perdi 9.000 rublos.
Isso é porque se negoceia no FOREX. :) e por indicadores.
Negoceio ouro há mais de 9 anos (é um dos dois instrumentos onde negoceio sem cobertura) e posso dizer com confiança,
Que o comércio por indicador não é apenas mau, mas também mau para a carteira.
Está enganado, o indicador mostra muito bem a direcção
no gráfico pode ver como o círculo vermelho ou verde, vai na direcção.
Sou apenas um otário - fui obstinadamente contra os indicadores como de costume - por isso perdi 9000 rublos.
Aqui está um indicador - pode verificá-lo você mesmo no seu terminal MT5
Obrigado, claro, mas fá-lo-ei à moda antiga. Faço tudo com o meu próprio cérebro (ouro)...
Caso não tenha reparado
Eu já sabia que ia fazer ouro (ver posts acima)
E se eu não tivesse estado no meu local de construção de casa durante o dia, o lucro teria sido maior.
Em troca da sua gentileza com o indicador, falar-lhe-ei do meu indicador