prostotrader:

Não pense em comprar ouro agora!

Tudo desmoronou, as pessoas estão a entrar em dinheiro, o índice do dólar está a subir diante dos seus olhos,

e o ouro vai cair amanhã.


Como esperado...

 

Será que todos acertaram no seu ouro?

Não poderia ter colocado menos numa sexta-feira à noite... :)

E temos de sair dela a tempo.

Lucro total 66 * 10 * 30 = 19800 pontos.

Está a calcular bem - mas onde está a sua posição aberta?

 
Alexsandr San:

Bom cálculo - mas onde está a sua posição aberta?

Sair a tempo é sair da posição.

Acha que estou a mentir?


Não! Não estás a mentir!

e eu, um otário, perdi 9.000 rublos.

Tiro69

 
Alexsandr San:

e eu, um otário, perdi 9.000 rublos.


Isso é porque se negoceia no FOREX. :) e por indicadores.

Negoceio ouro há mais de 9 anos (é um dos dois instrumentos onde negoceio sem cobertura) e posso dizer com confiança,

Que o comércio por indicador não é apenas mau, mas também mau para a carteira.

Está enganado, o indicador mostra muito bem a direcção

no gráfico pode ver como o círculo vermelho ou verde, vai na direcção.

Tiro69h

Sou apenas um otário - fui obstinadamente contra os indicadores como de costume - por isso perdi 9000 rublos.

Aqui está um indicador - pode verificá-lo você mesmo no seu terminal MT5

Obrigado, claro, mas fá-lo-ei à moda antiga. Faço tudo com o meu próprio cérebro (ouro)...

Adicionado

Caso não tenha reparado

Eu já sabia que ia fazer ouro (ver posts acima)

E se eu não tivesse estado no meu local de construção de casa durante o dia, o lucro teria sido maior.

Adicionado

Em troca da sua gentileza com o indicador, falar-lhe-ei do meu indicador


