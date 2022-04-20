OURO, Ouro e XAUUSD - página 79

Novo comentário
[Excluído]  
SanAlex: 2021.03.22 07:33      RU

Parece que o ouro tem funcionado bem e está agora a apontar para 1928.59

XAUUSDDaily_1928.59__1

Não passou muito tempo e o alvo (1917,95) está a aproximar-se

XAUUSDDaily

 

XAUUSD_Daily.

Há uma onda correctiva para cima. Mas a tendência é para a baixa. A linha vermelha é o limite superior do canal descendente do nível superior.

XAUUSD_Daily_05

 

Bares semanais

[Excluído]  

até ao fim do Verão - sentir o preço de 2095,61

XAUUSDDaily 2095.61

 



Sobre o diamante de ouro! Vai descolar!

 
SanAlex:

antes do fim do Verão - sentir o preço de 2095,61


comprar?

 

A situação

A situação

 
Mikhail Simakov:

comprar?

Com uma possível inversão do dólar, mmm

[Excluído]  
Mikhail Simakov:

comprar?

Comprar - o mais próximo possível de 1841.08 e de lá para o alvo 2095.61

XAUUSDWeekly 1841.08

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

neste momento - visando 1903.00

XAUUSDH1 1903.00

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

quando se precipitou - decidiu ir directamente para 1903.00 de hoje.

XAUUSDH2xxx


 

Análise sobre H3 :

A tendência, é claro, é para cima...

Mas agora mesmo - recuar.

Solução óptima - fora do mercado por agora... Esperar que TODOS os indicadores virem numa direcção, incluindo no gráfico de 1 hora...

1...727374757677787980818283848586...100
Novo comentário