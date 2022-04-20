OURO, Ouro e XAUUSD - página 79
Parece que o ouro tem funcionado bem e está agora a apontar para 1928.59
Não passou muito tempo e o alvo (1917,95) está a aproximar-se
XAUUSD_Daily.
Há uma onda correctiva para cima. Mas a tendência é para a baixa. A linha vermelha é o limite superior do canal descendente do nível superior.
Bares semanais
até ao fim do Verão - sentir o preço de 2095,61
Sobre o diamante de ouro! Vai descolar!
antes do fim do Verão - sentir o preço de 2095,61
comprar?
A situação
comprar?
Com uma possível inversão do dólar, mmm
comprar?
Comprar - o mais próximo possível de 1841.08 e de lá para o alvo 2095.61
neste momento - visando 1903.00
quando se precipitou - decidiu ir directamente para 1903.00 de hoje.
Análise sobre H3 :
A tendência, é claro, é para cima...
Mas agora mesmo - recuar.
Solução óptima - fora do mercado por agora... Esperar que TODOS os indicadores virem numa direcção, incluindo no gráfico de 1 hora...