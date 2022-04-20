OURO, Ouro e XAUUSD - página 50

VVT:

Pontos avisados :)))) A minha previsão -> semana de comércio terminou, a loja está fechada, é melhor derrubar o robô para que ele não faça nada estúpido :))

Vou saltar - um mês de Vino caseiro serve - posso fazê-lo agora, mas depois não saio da casa de banho

 
VVT:

Pontos alertados :)))) A minha previsão -> a semana de troca acabou, a loja fecha, é melhor fechar o robô para que não faça nada estúpido :))

O comércio para o robô termina mais tarde

;)

 
Renat Akhtyamov:

O comércio para o robô termina mais tarde

;)

É disto que gosto neles; não pedem um aumento no pagamento de horas extraordinárias ou pedem-no de todo, não pedem umas férias em Agosto, não se queixam de discriminação, não têm períodos ou dores de cabeça. Não entendo porque são chamados conselheiros ou peritos, mas o que quer que seja, desde que trabalhem bem :)))

Ano vendido em 1874 com um TR de 1770
 
VVT:

...

Tem fractais anteriores no plano vertical à esquerda da janela do gráfico, ou o que é isso? Em geral, o robô desenha tudo isto ou desenha-o à mão?

Em ordem:

No lado esquerdo de cada gráfico podem ser desenhados níveis de resistência e suporte calculados em outras escalas operacionais (outros níveis de ondas).

Eu próprio exibo os símbolos dos topos das ondas.
O programa verifica em tempo real o cumprimento das regras da análise de ondas pela DML &EWA Technique e produz a partir do topo de onda seleccionado para construir as linhas Pitchfork de Andrews, Schiff, ou Fibonacci de preços e níveis de tempo, dependendo de um dado comando de teclado.
Toda a construção é exibida com as configurações para a próxima onda em desenvolvimento.

 
Igor Bebeshin:

Em ordem:

Esteve no website, tudo claro, obrigado

 

A 24 de Setembro saí das vendas com os seguintes sinais:


  1. Um teste da linha Schiff da Forquilha de Andrews nível de onda Minueta na área de intersecção com a linha final da Forquilha de correcção de Andrews nível de onda Minueta de Senior.
  2. Teste da linha final da sub-minueta descendente de Andrews' Pitchfork.
  3. A decisão foi tomada sobre estes sinais, uma vez que não pude negociar na sexta-feira, e tento não deixar as negociações em aberto durante o fim-de-semana.
    A justificação parcial da decisão foi confirmada, mas a linha final das forquilhas de correcção de Andrews do nível da onda principal Minuto não foi testada e algumas incompletudes permaneceram.
  4. E agora? Para compreender, vamos construir uma forquilha de Andrews de inversão nos topos supostamente formados.
  5. A fronteira da zona vermelha da Forquilha de Andrews do nível de ondasMinuto não foi quebrada.
    Ou seja, uma inversão ascendente não é confirmada a este nível de onda.
  6. Mas a linha de controlo da forquilha também não é quebrada; ou seja, não há cancelamento da inversão.
    Incerteza.
  7. NaMinueta da onda mais jovem, pelo contrário, o limite da zona vermelha foi quebrado, ou seja, a inversão ou correcção para cima a este nível de onda está confirmada.
  8. A confirmação ou cancelamento de uma correcção ou uma inversão ascendente será um ressalto ou uma ruptura do bloco em relação à linha inicial e de referência desta Forquilha de Andrews.

CONCLUSÃO:
Considerando alguma incerteza - fora dos comércios até uma quebra ou recuperação do bloco a partir da linha inicial e de referência dos dados de Pitchfork de Andrews do nível da onda Minuette .

Igor Bebeshin:

Uma queda para 1670 é garantida. Sobre um macd normal
 
Vladimir Baskakov:
A queda para 1670 é garantida. Sobre um macd normal

Garantido é demasiado confiante, eu aplicaria o termo bastante possível :)

 
VVT:

Garantido é uma palavra demasiado confiante, eu utilizaria o termo bastante possível :)

É definitivamente Helen, ou Helen(Stag)?

