Pontos avisados :)))) A minha previsão -> semana de comércio terminou, a loja está fechada, é melhor derrubar o robô para que ele não faça nada estúpido :))
Vou saltar - um mês de Vino caseiro serve - posso fazê-lo agora, mas depois não saio da casa de banho
;)
É disto que gosto neles; não pedem um aumento no pagamento de horas extraordinárias ou pedem-no de todo, não pedem umas férias em Agosto, não se queixam de discriminação, não têm períodos ou dores de cabeça. Não entendo porque são chamados conselheiros ou peritos, mas o que quer que seja, desde que trabalhem bem :)))
...
Tem fractais anteriores no plano vertical à esquerda da janela do gráfico, ou o que é isso? Em geral, o robô desenha tudo isto ou desenha-o à mão?
Em ordem:
No lado esquerdo de cada gráfico podem ser desenhados níveis de resistência e suporte calculados em outras escalas operacionais (outros níveis de ondas).
Eu próprio exibo os símbolos dos topos das ondas.
O programa verifica em tempo real o cumprimento das regras da análise de ondas pela DML &EWA Technique e produz a partir do topo de onda seleccionado para construir as linhas Pitchfork de Andrews, Schiff, ou Fibonacci de preços e níveis de tempo, dependendo de um dado comando de teclado.
Toda a construção é exibida com as configurações para a próxima onda em desenvolvimento.
Em ordem:
Esteve no website, tudo claro, obrigado
A 24 de Setembro saí das vendas com os seguintes sinais:
A justificação parcial da decisão foi confirmada, mas a linha final das forquilhas de correcção de Andrews do nível da onda principal Minuto não foi testada e algumas incompletudes permaneceram.
Ou seja, uma inversão ascendente não é confirmada a este nível de onda.
Incerteza.
CONCLUSÃO:
Considerando alguma incerteza - fora dos comércios até uma quebra ou recuperação do bloco a partir da linha inicial e de referência dos dados de Pitchfork de Andrews do nível da onda Minuette .
A queda para 1670 é garantida. Sobre um macd normal
Garantido é demasiado confiante, eu aplicaria o termo bastante possível :)
É definitivamente Helen, ou Helen(Stag)?