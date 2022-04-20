OURO, Ouro e XAUUSD - página 93
Basta por hoje, o principal é parar a tempo, provavelmente será difícil descer hoje.
No que diz respeito ao OURO, tanto quanto sei, não há confirmação - será isso correcto?
Mas sem notícias ou eventos?
Qualquer NOTÍCIAS ou EVENTOS DEVEM ser reflectidos antes de mais nada no PREÇO...
O PREÇO TUDO EM CONSIDERAÇÃO!
é verdade
aqui estão eles - 1950
é isso mesmo.
aqui estão eles - 1950
Então?... Adivinha o tempo todo ou APENAS em grandes férias?
Porque não joga SPORTLOTO?
Um Conselheiro não se importa se ele fecha uma posição em 1945 ou 1955. Desde que ele tenha lucro!
O seu conselheiro encerrou em 1955 - ou está à espera de 1945
ele obtém os seus conhecimentos directamente do espaço? :) ou está apenas treinado em bingo desportivo ?
p.s.
Não estou aadivinhar - apenas leio níveis e olho para os volumes
Agora já percebi!
Desenhou os NÍVEIS... já agora, "tira-os do espaço"?... ou sonhou com eles?...
Não, deve tê-lo adivinhado como a Lotaria Desportiva...?
De qualquer modo, sempre invejei os videntes que vêem o FUTURO.
Ah, essa é a razão! isso explica muita coisa, não tenha ciúmes do meu colega amigo.
Ou ficou muito zangado por as 10 horas da manhã serem o nível exacto?
mas ainda não são 6:45 e eu serei um grande estraga-prazer se o preço atingir 1945 :)))) terá uma desculpa para me esmagar a cara contra a mesa.
Compreende-me mal! Tenho SOMENTE Conselheiros Peritos, que, como compreende, não têm poderes psíquicos - nem um pouco...
Mas estou bem com isso!
E inveja? É o meu sonho de infância com mágicos e feiticeiros ... Bem, devo ter pelo menos uma falha ...?
Embora uma imaginação activa seja provavelmente uma virtude...
Uau, você é o sonho da humanidade!
UMA desvantagem - e é bastante insignificante.
