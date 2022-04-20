OURO, Ouro e XAUUSD - página 47

VVT:

Onde é que o ouro vai saltar de acordo com o seu método?

O nível de apoio mais próximo é 1800, o mais forte é 1720. Vamos lá ver.

 
Portanto, ainda há algum movimento e um ressalto amanhã, veremos

 
Quando chegamos a 1800, começamos a adivinhar se gosta ou não. O mais tardar até 1720, decidimos se o faz ou não.

 
Quem diz que vai ser amanhã? Provavelmente sim, mas não necessariamente.
 

Aqui o ouro aproximou-se das zonas de apoio calculadas em qualquer um dos dois cenários de onda:


  1. Renovação do baixo local como uma minueta de ondas.
  2. A área de intersecção da linha de sinal final da forquilha de correcção Andrews do nível de onda sénior Minute e o canal de incerteza da forquilha de tendência descendente Andrews do nível de onda Minuette.
  3. A linha de sinal final de Andrews' Pitchfork da SubMinueta de nível de onda inferior.
  4. E há também um sinal vindo do nível da onda sénior menor .

O preço regressou à linha de sinal terminal:

Em geral, há muitos sinais para fechar as vendas.
Ainda não há sinais para abrir a compra.
Eu próprio estou fora de serviço até segunda-feira, enterrei as vendas.

[Excluído]  
Essa é a matemática!!! e como não se pode ficar tonto com tais fotografias. - Mais uma vez, não percebo para onde o par irá?

--------------------------

Há indicadores que fazem todas as contas.

Vejo que o par está a descer - mas perto de um nível que pode mudar tudo (letra P - se o preço subir, podemos comprá-lo)

Arquivos anexados:
XAUUSDM30.png  29 kb
 
Pode subir ou descer))) ou descer))) como qualquer analista de Forex))))

 
Não se confunde com o padrão evidente de 3 (mesmo 4) índios? O apoio existe, concordo, mas será quebrado em breve. Até 1800, possivelmente até 1720. Algures ali é possível comprar.

 
Francamente, não trabalho com padrões, estive a testá-los durante três anos, mas há 12 anos que não me aproximo deles.
Não que eu seja contra eles, apenas não preciso deles.
Os padrões na sua maioria corrigem o que já aconteceu, ou seja, são apenas um sinal de confirmação. Não dão uma previsão nem em termos de preço, nem em termos de tempo no futuro.
Prefiro trabalhar utilizando o sistema de indicação pró-activa.

Quanto ao avanço - talvez!
Mas para mim o sinal é para parar de vender, o que eu fiz.
Se houver um sinal para ir mais longe na segunda-feira, continuarei a vender. Se não houver sinal - ainda não estou no mercado, não estou a adivinhar.

 
Sábio

