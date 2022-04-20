OURO, Ouro e XAUUSD - página 47
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Onde é que o ouro vai saltar de acordo com o seu método?
O nível de apoio mais próximo é 1800, o mais forte é 1720. Vamos lá ver.
O nível de apoio mais próximo é 1800, o mais forte é 1720. Vamos lá ver.
Portanto, ainda há algum movimento e um ressalto amanhã, veremos
Portanto, ainda há um pequeno movimento e um ressalto amanhã, veremos.
Quando chegamos a 1800, começamos a adivinhar se gosta ou não. O mais tardar até 1720, decidimos se o faz ou não.
Aqui o ouro aproximou-se das zonas de apoio calculadas em qualquer um dos dois cenários de onda:
O preço regressou à linha de sinal terminal:
Em geral, há muitos sinais para fechar as vendas.
Ainda não há sinais para abrir a compra.
Eu próprio estou fora de serviço até segunda-feira, enterrei as vendas.
Aqui o ouro aproximou-se das zonas de apoio calculadas em qualquer um dos dois cenários de onda:
O preço regressou à linha de sinal final:
Em geral, há sinais suficientes para fechar as vendas.
Ainda não há sinais para abrir a compra.
Eu próprio estou fora de serviço até segunda-feira, enterrei as vendas.
Essa é a matemática!!! e como não se pode ficar tonto com tais fotografias. - Mais uma vez, não percebo para onde o par irá?
--------------------------
Há indicadores que fazem todas as contas.
Vejo que o par está a descer - mas perto de um nível que pode mudar tudo (letra P - se o preço subir, podemos comprá-lo)
Essa é a matemática!!! e como não se fica tonto com tais fotografias. - Não percebo para onde o par irá?
Pode subir ou descer))) ou descer))) como qualquer analista de Forex))))
Aqui o ouro aproximou-se das zonas de apoio calculadas em qualquer um dos dois cenários de onda:
O preço regressou à linha de sinal final:
Em geral, há sinais suficientes para fechar as vendas.
Ainda não há sinais para abrir a compra.
Eu próprio estou fora de serviço até segunda-feira, enterrei as vendas.
Não se confunde com o padrão evidente de 3 (mesmo 4) índios? O apoio existe, concordo, mas será quebrado em breve. Até 1800, possivelmente até 1720. Algures ali é possível comprar.
O padrão explícito de 3 (mesmo 4) índios não é confuso? O apoio existe, concordo, mas será claramente quebrado em breve. A descer às 1800, possivelmente às 1720. Algures ali é possível comprar.
Francamente, não trabalho com padrões, estive a testá-los durante três anos, mas há 12 anos que não me aproximo deles.
Não que eu seja contra eles, apenas não preciso deles.
Os padrões na sua maioria corrigem o que já aconteceu, ou seja, são apenas um sinal de confirmação. Não dão uma previsão nem em termos de preço, nem em termos de tempo no futuro.
Prefiro trabalhar utilizando o sistema de indicação pró-activa.
Quanto ao avanço - talvez!
Mas para mim o sinal é para parar de vender, o que eu fiz.
Se houver um sinal para ir mais longe na segunda-feira, continuarei a vender. Se não houver sinal - ainda não estou no mercado, não estou a adivinhar.
Honestamente, não trabalho em padrões há três anos, mas não me aproximo deles há cerca de 12 anos.
Não é que eu seja contra eles, apenas não preciso deles.
Os padrões na sua maioria corrigem o que já aconteceu, ou seja, são apenas um sinal de confirmação. Não dão uma previsão nem em termos de preço, nem em termos de tempo no futuro.
Prefiro trabalhar utilizando o sistema de indicação pró-activa.
Quanto ao avanço - talvez!
Mas para mim o sinal é para parar de vender, o que eu fiz.
Se houver um sinal para ir mais longe na segunda-feira, continuarei a vender. Caso contrário, ainda não estou no mercado.
Sábio