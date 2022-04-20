OURO, Ouro e XAUUSD - página 63
Alexey, a tendência é ascendente, portanto um ressalto é uma queda ;).
Análise :
O estado actual é um plano ( indicadores que apontam em direcções diferentes ) ... ou um canal horizontal ... o que for mais conveniente ...
Quando o apartamento, são utilizadas outras estratégias para além da tendência, mais rapidamente...
Se a prioridade do comerciante é a FIABILIDADE do comércio, as áreas planas são melhores para saltar...
Análise preliminar da entrada futura:
Demasiado puxá-lo para baixo, pode não voltar a subir
Eles irão, vamos abreviar ))))
Há uma anedota em cada anedota.
Não toque no ouro até compreender como é formado o seu preço.
Há uma palavra para isso: Triarius. Com os romanos era a terceira fila; formada por combatentes antigos e comprovados. Na frente vieram os jovens.
Nos anos 90, um amigo meu construiu um negócio desta forma: 2 camadas altamente rentáveis (a primeira era um esquema em pirâmide); a terceira camada era um estúdio de gravação, Triarium, em Lianozovo. Era quase não rentável, embora tivesse todos os direitos aos fonogramas de Grebenshchikov. Exclusivo.
O ouro é o Triário. Primeiro os índices entrarão em colapso (em breve) e o dólar subirá em flecha. Depois disso, ir para o ouro.
A sua estratégia teórica é por vezes correcta)
Acontece...