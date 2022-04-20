OURO, Ouro e XAUUSD - página 63

Vladimir Baskakov:
Alexey, a tendência é ascendente, portanto um ressalto é uma queda ;).

Análise :

O estado actual é um plano ( indicadores que apontam em direcções diferentes ) ... ou um canal horizontal ... o que for mais conveniente ...

Quando o apartamento, são utilizadas outras estratégias para além da tendência, mais rapidamente...


Se a prioridade do comerciante é a FIABILIDADE do comércio, as áreas planas são melhores para saltar...

[Excluído]  
Salte, quem o está a forçar a
 

Análise preliminar da entrada futura:



 
Александр:

Análise preliminar da entrada futura:

Demasiado puxá-lo para baixo, pode não voltar a subir

 
VVT:

Demasiado puxá-lo para baixo, pode não voltar a subir

Eles irão, vamos abreviar ))))

 
Александр:

Eles irão, abreviaremos ))))

Há uma anedota em cada anedota.

 
Bem, nós vendemos alguns, agora podemos comprar alguns
 

Não toque no ouro até compreender como é formado o seu preço.

Há uma palavra para isso: Triarius. Com os romanos era a terceira fila; formada por combatentes antigos e comprovados. Na frente vieram os jovens.

Nos anos 90, um amigo meu construiu um negócio desta forma: 2 camadas altamente rentáveis (a primeira era um esquema em pirâmide); a terceira camada era um estúdio de gravação, Triarium, em Lianozovo. Era quase não rentável, embora tivesse todos os direitos aos fonogramas de Grebenshchikov. Exclusivo.

O ouro é o Triário. Primeiro os índices entrarão em colapso (em breve) e o dólar subirá em flecha. Depois disso, ir para o ouro.

 
Алексей Тарабанов:

Não toque no ouro até compreender como é formado o seu preço.

Há uma palavra para isso: Triarius. Com os romanos era a terceira fila; formada por combatentes antigos e comprovados. Na frente vieram os jovens.

Nos anos 90, um amigo meu construiu um negócio desta forma: 2 camadas altamente rentáveis (a primeira era um esquema em pirâmide); a terceira camada era um estúdio de gravação, Triarium, em Lianozovo. Era quase não rentável, embora tivesse todos os direitos aos fonogramas de Grebenshchikov. Exclusivo.

O ouro é o Triário. Primeiro os índices entrarão em colapso (em breve) e o dólar subirá em flecha. Depois disso, ir para o ouro.

A sua estratégia teórica é por vezes correcta)

 
VVT:

A sua estratégia teórica é por vezes correcta)

Acontece...

