Propriedades de Indicador Customizado

O número de buffers de indicador que podem ser usados em um indicador customizado é ilimitado. Mas para cada array que é designado como um buffer de indicador usando a função SetIndexBuffer(), é necessário especificar o tipo de dado que ele armazenará. Este pode ser um dos valores da enumeração ENUM_INDEXBUFFER_TYPE.

ENUM_INDEXBUFFER_TYPE

ID Descrição INDICATOR_DATA Dados para desenho INDICATOR_COLOR_INDEX Cor INDICATOR_CALCULATIONS Buffers auxiliares para cálculos intermediários

Um indicador customizado tem muitas configurações para fornecer uma exibição conveniente. Estas configurações são feitas através da atribuição de propriedades de indicador correspondentes usando a funções IndicatorSetDouble(), IndicatorSetInteger() e IndicatorSetString(). Identificadores de propriedades de indicador são listados na enumeração ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY.

ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER

ID Descrição Tipo da Propriedade INDICATOR_DIGITS Acuracidade de desenho de valores de indicador int INDICATOR_HEIGHT Altura fixa da janela do indicador (o comando de pré-processador #property indicator_height) int INDICATOR_LEVELS Número de níveis na janela do indicador int INDICATOR_LEVELCOLOR Cor da linha de nível color modificador = número de nível INDICATOR_LEVELSTYLE Estilo da linha de nível ENUM_LINE_STYLE modificador = número de nível INDICATOR_LEVELWIDTH Espessura da linha de nível int modificador = número de nível INDICATOR_FIXED_MINIMUM Mínimo fixo para a janela do indicador. A propriedade só pode ser gravada pela função IndicatorSetInteger() bool INDICATOR_FIXED_MAXIMUM Máximo fixo para a janela do indicador. A propriedade só pode ser gravada pela função IndicatorSetInteger() bool

ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE

ID Descrição Tipo da Propriedade INDICATOR_MINIMUM Mínimo da janela do indicador double INDICATOR_MAXIMUM Máximo da janela do indicador double INDICATOR_LEVELVALUE Valor de nível double modificador = número de nível

ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING

ID Descrição Tipo da Propriedade INDICATOR_SHORTNAME Nome do indicador abreviado string INDICATOR_LEVELTEXT Nível de descrição string modificador = número de nível

Exemplos: