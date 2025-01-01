- Constantes de Preço
O número de buffers de indicador que podem ser usados em um indicador customizado é ilimitado. Mas para cada array que é designado como um buffer de indicador usando a função SetIndexBuffer(), é necessário especificar o tipo de dado que ele armazenará. Este pode ser um dos valores da enumeração ENUM_INDEXBUFFER_TYPE.
|
ID
|
Descrição
|
INDICATOR_DATA
|
Dados para desenho
|
INDICATOR_COLOR_INDEX
|
Cor
|
INDICATOR_CALCULATIONS
|
Buffers auxiliares para cálculos intermediários
Um indicador customizado tem muitas configurações para fornecer uma exibição conveniente. Estas configurações são feitas através da atribuição de propriedades de indicador correspondentes usando a funções IndicatorSetDouble(), IndicatorSetInteger() e IndicatorSetString(). Identificadores de propriedades de indicador são listados na enumeração ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY.
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER
|
ID
|
Descrição
|
Tipo da Propriedade
|
INDICATOR_DIGITS
|
Acuracidade de desenho de valores de indicador
|
int
|
INDICATOR_HEIGHT
|
Altura fixa da janela do indicador (o comando de pré-processador #property indicator_height)
|
int
|
INDICATOR_LEVELS
|
Número de níveis na janela do indicador
|
int
|
INDICATOR_LEVELCOLOR
|
Cor da linha de nível
|
color modificador = número de nível
|
INDICATOR_LEVELSTYLE
|
Estilo da linha de nível
|
ENUM_LINE_STYLE modificador = número de nível
|
INDICATOR_LEVELWIDTH
|
Espessura da linha de nível
|
int modificador = número de nível
|
INDICATOR_FIXED_MINIMUM
|
Mínimo fixo para a janela do indicador. A propriedade só pode ser gravada pela função IndicatorSetInteger()
|
bool
|
INDICATOR_FIXED_MAXIMUM
|
Máximo fixo para a janela do indicador. A propriedade só pode ser gravada pela função IndicatorSetInteger()
|
bool
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE
|
ID
|
Descrição
|
Tipo da Propriedade
|
INDICATOR_MINIMUM
|
Mínimo da janela do indicador
|
double
|
INDICATOR_MAXIMUM
|
Máximo da janela do indicador
|
double
|
INDICATOR_LEVELVALUE
|
Valor de nível
|
double modificador = número de nível
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING
|
ID
|
Descrição
|
Tipo da Propriedade
|
INDICATOR_SHORTNAME
|
Nome do indicador abreviado
|
string
|
INDICATOR_LEVELTEXT
|
Nível de descrição
|
string modificador = número de nível
Exemplos:
|
//--- configurações do indicador