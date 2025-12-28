カレンダーセクション

経済指標カレンダー

オーストラリア建築許可件数前月比 (Australia Building Approvals m/m)

国：
オーストラリア
AUD, 豪ドル
情報源：
オーストラリア統計局 (Australian Bureau of Statistics)
セクター
ビジネス
-6.4% 0.0%
11.1%
最後の発表 重要性 実際 予測
0.1%
-6.4%
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

オーストラリア 建築許可件数前月比は、住宅、商業用及び工業用建物を含む新規建設プロジェクトについて、報告されたに政府当局が発行した許可の数の前月からの変化を示します。計算には下記が含まれます。

  • 新しい建物の建設許可
  • 既存の建物の改築および増築許可
  • 修理および建設工事の許可

統計には、10,000ドル以上の居住用建物の建設許可が含まれています。指標計算に含まれる非居住用建物の最小費用は5万ドルです。

計算のためのデータは地方自治体および認証機関から収集されます。伝統的に建築はいくつかの時期により頻繁なので、数値は季節調整されています。季節調整により、より正確なデータの月間比較が可能になります。

この値は、現在の住宅および商業用建物の需要を反映しています。これは、国家建設業界活動の先行指標と考えられています。なぜなら、建設許可の増加はプロジェクトの増加につながるからです。また、指標は銀行部門に間接的に影響を与える可能性があります(住宅ローンや生産拡大のための借金による)。

したがって、指標の伸びは、豪ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"オーストラリア建築許可件数前月比 (Australia Building Approvals m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
-6.4%
0.0%
11.1%
9月 2025
12.0%
-0.1%
-3.6%
8月 2025
-6.0%
8.0%
-10.0%
7月 2025
-8.2%
-0.6%
12.2%
6月 2025
11.9%
1.6%
2.2%
5月 2025
3.2%
-2.3%
-4.1%
4月 2025
-5.7%
-1.8%
-7.1%
3月 2025
-8.8%
0.7%
-0.2%
2月 2025
-0.3%
0.9%
6.9%
1月 2025
6.3%
0.4%
1.7%
12月 2024
0.7%
0.7%
-3.4%
11月 2024
-3.6%
0.0%
5.2%
10月 2024
4.2%
1.4%
5.8%
9月 2024
4.4%
-0.2%
-3.9%
8月 2024
-6.1%
1.3%
11.0%
7月 2024
10.4%
-3.8%
-6.4%
6月 2024
-6.5%
-0.9%
5.7%
5月 2024
5.5%
-1.5%
1.9%
4月 2024
-0.3%
3.4%
2.7%
3月 2024
1.9%
0.8%
-0.9%
2月 2024
-1.9%
5.1%
-2.5%
1月 2024
-1.0%
7.6%
-10.1%
12月 2023
-9.5%
7.0%
0.3%
11月 2023
1.6%
-11.4%
7.2%
10月 2023
7.5%
-9.0%
-4.0%
9月 2023
-4.6%
-1.7%
8.1%
8月 2023
7.0%
17.9%
-7.4%
7月 2023
-8.1%
-10.8%
-7.9%
6月 2023
-7.7%
-5.9%
20.5%
5月 2023
20.6%
8.6%
-6.8%
4月 2023
-8.1%
-7.4%
-1.0%
3月 2023
-0.1%
-3.5%
3.9%
2月 2023
4.0%
-2.6%
-27.1%
1月 2023
-27.6%
-6.3%
15.3%
12月 2022
18.5%
14.6%
-8.8%
11月 2022
-9.0%
17.6%
-5.6%
10月 2022
-6.0%
-14.4%
-8.1%
9月 2022
-5.8%
4.7%
23.1%
8月 2022
28.1%
6.1%
-18.2%
7月 2022
-17.2%
-5.8%
-0.6%
6月 2022
-0.7%
-13.1%
11.2%
5月 2022
9.9%
20.4%
-3.9%
4月 2022
-2.4%
4.3%
-19.2%
3月 2022
-18.5%
23.1%
42.0%
2月 2022
43.5%
-7.6%
-27.1%
1月 2022
-27.9%
0.7%
9.8%
12月 2021
8.2%
-1.8%
2.6%
11月 2021
3.6%
-2.0%
-13.6%
10月 2021
-12.9%
5.6%
-3.9%
9月 2021
-4.3%
-12.7%
7.6%
12345
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード