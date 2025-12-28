経済指標カレンダー
オーストラリア建築許可件数前月比 (Australia Building Approvals m/m)
|中
|-6.4%
|0.0%
|
11.1%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|0.1%
|
-6.4%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
オーストラリア 建築許可件数前月比は、住宅、商業用及び工業用建物を含む新規建設プロジェクトについて、報告されたに政府当局が発行した許可の数の前月からの変化を示します。計算には下記が含まれます。
- 新しい建物の建設許可
- 既存の建物の改築および増築許可
- 修理および建設工事の許可
統計には、10,000ドル以上の居住用建物の建設許可が含まれています。指標計算に含まれる非居住用建物の最小費用は5万ドルです。
計算のためのデータは地方自治体および認証機関から収集されます。伝統的に建築はいくつかの時期により頻繁なので、数値は季節調整されています。季節調整により、より正確なデータの月間比較が可能になります。
この値は、現在の住宅および商業用建物の需要を反映しています。これは、国家建設業界活動の先行指標と考えられています。なぜなら、建設許可の増加はプロジェクトの増加につながるからです。また、指標は銀行部門に間接的に影響を与える可能性があります(住宅ローンや生産拡大のための借金による)。
したがって、指標の伸びは、豪ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"オーストラリア建築許可件数前月比 (Australia Building Approvals m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
