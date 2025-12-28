オーストラリア 建築許可件数前月比は、住宅、商業用及び工業用建物を含む新規建設プロジェクトについて、報告されたに政府当局が発行した許可の数の前月からの変化を示します。計算には下記が含まれます。

新しい建物の建設許可

既存の建物の改築および増築許可

修理および建設工事の許可

統計には、10,000ドル以上の居住用建物の建設許可が含まれています。指標計算に含まれる非居住用建物の最小費用は5万ドルです。

計算のためのデータは地方自治体および認証機関から収集されます。伝統的に建築はいくつかの時期により頻繁なので、数値は季節調整されています。季節調整により、より正確なデータの月間比較が可能になります。

この値は、現在の住宅および商業用建物の需要を反映しています。これは、国家建設業界活動の先行指標と考えられています。なぜなら、建設許可の増加はプロジェクトの増加につながるからです。また、指標は銀行部門に間接的に影響を与える可能性があります(住宅ローンや生産拡大のための借金による)。

したがって、指標の伸びは、豪ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値: