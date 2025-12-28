オーストラリア企業在庫前期比は、四半期の小売業者、卸売業者、及び製造業者の倉庫に保管されている商品の合計金額を前四半期と比べて測定します。

この指標は、オーストラリア統計局が15,000社の民間企業を対象に調査して収集したデータに基づいて計算されています。調査対象には、オーストラリアとニュージーランドで採択された標準産業分類に基づいてすべての産業を代表する企業が含まれます。完全な報告書では、業界、従業員数、地域別に階層化されたデータが提供されます。この指標は季節調整されています。

調査には従業員が20人未満の企業は含まれていません。(これらの企業のデータは購入と売り上げに基づいて計算されます。)雇用者を持たないマイクロビジネスは除外されています。

卸売在庫は個別にはほとんど解釈されません。経済学者はしばしばこの指標を販売量と一緒に考慮します。一般に、在庫に対する売上高の比率が推定されます。この推定値は、近い将来の生産の伸びや減少を示唆するかもしれません。例えば、在庫の伸びが販売の伸びより遅い場合は、製品が不足しており、生産の伸びが期待できます。逆に、過剰卸売在庫は、過剰供給と、生産の短期的な減速の可能性を示唆しています。

生産は国のGDPに大きく貢献しているため、卸売在庫の急激な増減は間接的にドル相場に影響を及ぼす可能性があります。

