オーストラリア準備銀行(RBA) 住宅クレジット前月比 (Reserve Bank of Australia (RBA) Housing Credit m/m)

国：
オーストラリア
AUD, 豪ドル
情報源：
オーストラリア準備銀行 (Reserve Bank of Australia)
セクター
金銭
0.6%
0.6%
最後の発表 重要性 実際 予測
0.6%
次の発表 実際 予測
オーストラリア準備銀行住宅クレジット前月比は報告された月に個人に付与された購買家屋の住宅ローンの金額の前月と比較した変化を測定します。

指標の合計値には、自宅を購入するための住宅ローンの統計と、住宅を購入して再販または賃貸するために投資家が引き出した住宅ローンの統計がすべて含まれています。完全な報告書には、これらの2つの借り手カテゴリの数値が別々に含まれています。

住宅クレジットは、銀行部門の発展、消費者の幸福、住宅市場の状況などを特徴づけるものです。この指標は予測的ではありません。人々は通常、金利が低下した場合や労働市場が成長した場合(今後の所得に自信がある)、より多額の住宅ローンを引き出します。この数字は、別個の指標として解釈されることはまれであり、通常、消費者支出、賃金、銀行部門の開発などの他の指標と併せて分析されます。

一般に、オーストラリア住宅クレジットの伸びは、経済活動の増加を示すので、豪ドルにとって有利と見なされます。

直近値:

実際のデータ

" オーストラリア準備銀行(RBA) 住宅クレジット前月比 (Reserve Bank of Australia (RBA) Housing Credit m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
0.6%
0.6%
10月 2025
0.6%
0.6%
9月 2025
0.6%
0.6%
8月 2025
0.6%
0.5%
7月 2025
0.5%
0.5%
6月 2025
0.5%
0.5%
5月 2025
0.5%
0.5%
4月 2025
0.5%
0.4%
3月 2025
0.5%
0.4%
2月 2025
0.4%
0.4%
1月 2025
0.4%
0.5%
12月 2024
0.5%
0.5%
11月 2024
0.5%
0.5%
10月 2024
0.5%
0.5%
9月 2024
0.5%
0.4%
8月 2024
0.4%
0.5%
7月 2024
0.5%
0.4%
6月 2024
0.4%
0.4%
5月 2024
0.4%
0.5%
4月 2024
0.4%
0.4%
3月 2024
0.4%
0.4%
2月 2024
0.4%
0.4%
1月 2024
0.4%
0.4%
12月 2023
0.4%
0.4%
11月 2023
0.4%
0.4%
10月 2023
0.4%
0.4%
9月 2023
0.4%
0.3%
8月 2023
0.3%
0.3%
7月 2023
0.3%
0.3%
6月 2023
0.2%
0.3%
5月 2023
0.3%
0.4%
4月 2023
0.3%
0.3%
3月 2023
0.3%
0.3%
2月 2023
0.3%
0.3%
1月 2023
0.3%
0.3%
12月 2022
0.3%
0.4%
11月 2022
0.4%
0.4%
10月 2022
0.4%
0.5%
9月 2022
0.5%
0.5%
8月 2022
0.5%
0.5%
7月 2022
0.5%
0.6%
6月 2022
0.6%
0.6%
5月 2022
0.6%
0.6%
4月 2022
0.6%
0.6%
3月 2022
0.6%
0.6%
2月 2022
0.6%
0.7%
1月 2022
0.7%
0.7%
12月 2021
0.7%
0.7%
11月 2021
0.7%
0.6%
10月 2021
0.6%
0.6%
123
