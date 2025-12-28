カレンダーセクション

オーストラリア準備銀行(RBA) 商品価格指数前年比 (Reserve Bank of Australia (RBA) Index of Commodity Prices y/y)

国：
オーストラリア
AUD, 豪ドル
情報源：
オーストラリア準備銀行 (Reserve Bank of Australia)
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
オーストラリア準備銀行(RBA)商品価格指数前年比は、報告された月の前年同月と比較した商品価格の加重平均変化を測定します。

指数の計算に使用される値にはそれぞれ一定の重みが与えられ、重みは基本期間の総輸出量における重要性を反映します。様々な商品アイテムの重量は、毎年更新され、過去2年間の輸出額に基づいて計算されます。現在の基準期間は2011/2012に設定されていて、基準年のインデックスベンチマークは100に等しいです。

現在のリストには、オーストラリアの輸出額の約90％を占る、20以上の輸出品が含まれています。オーストラリア準備銀行は、インデックスがすべての主要なポジションを反映するように、その構成要素を定期的に改訂します。リストは約5年ごとに改訂されます。計算は、オーストラリア統計局により提供された契約価格とスポット価格の加重平均値に基づいています。

オーストラリアは輸出型経済です。その発展は主に鉄鉱石から食品(肉、牛乳、植物製品)までの一次産品の輸出価格に大きく左右されます。価格の変化は、国内のキャッシュフローや経済活動に大きな影響を与える可能性があります。したがって、コモディティ指数の伸びは豪ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"オーストラリア準備銀行(RBA) 商品価格指数前年比 (Reserve Bank of Australia (RBA) Index of Commodity Prices y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
-1.7%
0.2%
-1.3%
10月 2025
-1.3%
1.3%
0.1%
9月 2025
0.0%
-2.0%
-5.1%
8月 2025
-4.3%
-9.2%
-9.7%
7月 2025
-9.0%
-8.9%
-10.0%
6月 2025
-8.7%
-7.6%
-9.4%
5月 2025
-7.7%
-3.5%
-7.1%
4月 2025
-6.1%
-3.9%
-7.2%
3月 2025
-6.5%
-8.6%
-8.8%
2月 2025
-8.2%
-17.8%
-10.7%
1月 2025
-11.9%
-5.8%
-10.4%
12月 2024
-10.7%
-16.6%
-10.8%
11月 2024
-11.8%
-6.7%
-9.3%
10月 2024
-7.8%
-6.6%
-10.8%
9月 2024
-10.1%
-8.2%
-6.0%
8月 2024
-5.2%
2.0%
-4.2%
7月 2024
-3.0%
-7.3%
-3.5%
6月 2024
-4.1%
5.0%
-6.0%
5月 2024
-4.2%
-15.6%
-12.1%
4月 2024
-11.6%
-18.1%
-14.9%
3月 2024
-15.3%
-14.0%
-15.3%
2月 2024
-11.0%
-7.0%
-10.4%
1月 2024
-10.4%
-5.6%
-11.2%
12月 2023
-10.7%
-12.9%
-12.8%
11月 2023
-10.5%
-24.7%
-15.9%
10月 2023
-16.8%
-26.8%
-21.4%
9月 2023
-22.0%
-22.9%
8月 2023
-23.2%
-23.8%
7月 2023
-23.5%
-19.0%
-21.5%
6月 2023
-21.5%
-15.5%
-21.5%
5月 2023
-22.2%
-25.7%
-19.2%
4月 2023
-19.2%
-20.7%
-6.9%
3月 2023
-9.1%
-9.3%
4.7%
2月 2023
3.6%
-2.4%
11.0%
1月 2023
10.6%
21.9%
14.1%
12月 2022
15.6%
24.8%
19.6%
11月 2022
19.1%
20.3%
31.6%
10月 2022
22.4%
26.2%
31.9%
9月 2022
30.6%
21.4%
23.3%
8月 2022
21.7%
21.5%
10.3%
7月 2022
14.1%
20.1%
29.2%
6月 2022
24.3%
38.2%
34.7%
5月 2022
30.4%
38.2%
40.3%
4月 2022
39.9%
49.7%
39.6%
3月 2022
40.9%
10.0%
34.0%
2月 2022
16.7%
33.1%
22.2%
1月 2022
25.3%
15.3%
28.7%
12月 2021
25.7%
30.0%
36.7%
11月 2021
36.2%
45.7%
42.8%
10月 2021
40.7%
28.0%
36.8%
12345
