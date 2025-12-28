オーストラリア雇用変化は、報告されたに公式に雇用されているオーストラリア人の数の変化を測定します。

指標は、Monthly Population Surveyに基づいて計算されます。この調査は、約26,000の私有住宅のサンプルに基づいており、15歳以上のオーストラリア人市民の約0.32％を対象としています。この調査には、恒久防衛隊員、海外政府の外交官、オーストラリアの海外居住者、オーストラリアに駐留する非豪州防衛隊員は含まれていません。

雇用された市民には、報告された週の間に以下の基準の1つに合致した15歳以上の人が含まれます。

賃金、利益、手数料、または天然物のために、会社、州立機関、または農場で最低1時間働いた

家族経営や農場で無給で最低1時間働いた

常雇いの仕事をしていたが、何らかの理由(ストライキ、一時休暇など)で休みを取っていた

事業主であったが働かなかった

雇用は経済の主要な指標の一つです。雇用の伸びは、経済の強化を示すもので、社会福祉の指標であるだけでなく、個人消費の先行指標でもあります。したがって、人口雇用の変化は間接的にオーストラリアのGDPに影響を与えます。

また、雇用の伸びは堅調な労働市場の兆候であり、豪ドル相場にプラスと見なすことができます。

直近値: