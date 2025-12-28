経済指標カレンダー
オーストラリア雇用変化 (Australia Employment Change)
|中
|-21.3 K
|15.5 K
|
41.1 K
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|11.7 K
|
-21.3 K
|次の発表
|実際
|予測
|
前
オーストラリア雇用変化は、報告されたに公式に雇用されているオーストラリア人の数の変化を測定します。
指標は、Monthly Population Surveyに基づいて計算されます。この調査は、約26,000の私有住宅のサンプルに基づいており、15歳以上のオーストラリア人市民の約0.32％を対象としています。この調査には、恒久防衛隊員、海外政府の外交官、オーストラリアの海外居住者、オーストラリアに駐留する非豪州防衛隊員は含まれていません。
雇用された市民には、報告された週の間に以下の基準の1つに合致した15歳以上の人が含まれます。
- 賃金、利益、手数料、または天然物のために、会社、州立機関、または農場で最低1時間働いた
- 家族経営や農場で無給で最低1時間働いた
- 常雇いの仕事をしていたが、何らかの理由(ストライキ、一時休暇など)で休みを取っていた
- 事業主であったが働かなかった
雇用は経済の主要な指標の一つです。雇用の伸びは、経済の強化を示すもので、社会福祉の指標であるだけでなく、個人消費の先行指標でもあります。したがって、人口雇用の変化は間接的にオーストラリアのGDPに影響を与えます。
また、雇用の伸びは堅調な労働市場の兆候であり、豪ドル相場にプラスと見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"オーストラリア雇用変化 (Australia Employment Change)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
