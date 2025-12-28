オーストラリア貿易収支は、特定の期間にわたった輸出入の変化を測定します。経済学者は、貿易収支を用いて、国間の貿易フローの構造と強度を評価します。

貿易赤字は、輸出されたものより多くの財とサービスが輸入されたときに形成されます。経済が高度に発展している国では、これは、労働集約型の生産が海外に移転され、インフレを抑制し、高い生活水準を維持することを意味します。これらの場合の貿易赤字は、例えば債務証書の発行など、経済的相互作用の他の方法によってもカバーされています。

輸出が輸入を上回ると、貿易黒字が形成されます。これは生産レベルが高いことを示しています。それはまた、国が消費するよりも多くの財及びサービスを生産していることを示しています。

貿易収支の豪ドル相場への影響はあいまいであり、景気循環や生産力などの経済指標の文脈によって決まります。例えば、景気後退の状況では、国は雇用を創出するためにより多くの輸出を開始します。逆に、経済が急速に成長すれば、先進国は価格競争を確実にするために輸入を発展させることを好みます。これらの動きはそれに応じて豪ドルに影響を及ぼします。

オーストラリアのGDPは主にコモディティ輸出に依存しており、輸出の伸びは国民経済に良いものです。指標の伸びは、AUDの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。

