経済指標カレンダー
オーストラリア建設工事完工高前期比 (Australia Construction Work Done q/q)
|中
|-0.7%
|1.4%
|
2.9%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
オーストラリア建設工事完工高前期比は、四半期に完成した居住用及び非居住用建設、ならび工事用建設プロジェクトの数の前四半期と比較した変化を測定します。
指標の計算は、民間部門と公共部門の両方で行われた建築およびエンジニアリング建設作業を対象としています。新しい建物の建設、構造の変更や拡張、エンジニアリングコミュニケーションの構築を含む承認されたすべてのプロジェクトがその範囲に含まれます。メンテナンス作業は計算から除外されています。
完全な報告書では、部門(私設または公的)、建設の種類(居住/非居住)、勤務形態(新しいプロジェクトまたは既存のものへの改造)に従っていくつかのクラスに分類されたデータが特徴とされています。気候やその他の経済的に重要でない要因の影響を排除するために、指標計算には季節調整が適用されます。
建設工事完工高は、別個の指標として解釈されることはめったにありません。しかし、この指標はGDPの計算に含まれています(建設部門はオーストラリア経済の重要な部分です)。また、住宅や商業用不動産市場にも影響します。したがって、アナリストは、国全体の経済状況を評価する際に、その数値を考慮に入れます。
指標の伸びは豪ドルの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"オーストラリア建設工事完工高前期比 (Australia Construction Work Done q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用