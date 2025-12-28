オーストラリア建設工事完工高前期比は、四半期に完成した居住用及び非居住用建設、ならび工事用建設プロジェクトの数の前四半期と比較した変化を測定します。

指標の計算は、民間部門と公共部門の両方で行われた建築およびエンジニアリング建設作業を対象としています。新しい建物の建設、構造の変更や拡張、エンジニアリングコミュニケーションの構築を含む承認されたすべてのプロジェクトがその範囲に含まれます。メンテナンス作業は計算から除外されています。

完全な報告書では、部門(私設または公的)、建設の種類(居住/非居住)、勤務形態(新しいプロジェクトまたは既存のものへの改造)に従っていくつかのクラスに分類されたデータが特徴とされています。気候やその他の経済的に重要でない要因の影響を排除するために、指標計算には季節調整が適用されます。

建設工事完工高は、別個の指標として解釈されることはめったにありません。しかし、この指標はGDPの計算に含まれています(建設部門はオーストラリア経済の重要な部分です)。また、住宅や商業用不動産市場にも影響します。したがって、アナリストは、国全体の経済状況を評価する際に、その数値を考慮に入れます。

指標の伸びは豪ドルの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。

直近値: