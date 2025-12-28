オーストラリア失業率は、全民間労働力に関連する失業者の割合です。指標計算では、過去4週間に積極的に仕事を探していて、今すぐ働き始めることができない人は、失業者と定義されています。失業給付を受けているかどうかにかかわらず、そのような人は失業率に含まれます。

指標は、Monthly Population Surveyに基づいて計算されます。この調査は、約26,000の私有住宅のサンプルに基づいており、15歳以上のオーストラリア人市民の約0.32％を対象としています。この調査には、恒久防衛隊員、海外政府の外交官、オーストラリアの海外居住者、オーストラリアに駐留する非豪州防衛隊員は含まれていません。

この指標は、オーストラリアの労働市場の状態を評価するために最も一般的に使用されるレートです。それは、国の経済発展の重要な指標の1つです。これは予測指標ではありません。その伸びや減少は、経済状況の変化の結果です。

オーストラリア準備銀行は、現期間金利を決定する際の重要なパラメータの1つとして失業率を使用しています。 失業率が低いほど、経済の健全性の評価は楽観的です。逆に、失業率の上昇は豪ドル相場にマイナスの影響を及ぼします。

直近値: