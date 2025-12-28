カレンダーセクション

コモンウェルス銀行オーストラリア工業購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Australia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

オーストラリア
AUD, 豪ドル
マークイット (S&P Global)
ビジネス
コモンウェルス銀行製造業PMIは、指定された月のオーストラリアの製造業部門における事業環境の先月と比べた変化を示す指標です。この指標は、製造部門の民間企業で働く購買管理者の月次調査に基づいています。回答者には、生産、新規受注、仕入先納入、在庫レベル、雇用環境の5つの主要パラメータに関するインタビューが行われます。この指数は、製造業部門における事業環境を反映しており、製造業の状態を特徴づけます。50を超える値は製造業部門の伸びを示唆するため、豪ドル相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"コモンウェルス銀行オーストラリア工業購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Australia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
51.6
51.6
49.7
10月 2025
49.7
53.0
51.4
9月 2025
51.4
52.7
53.0
8月 2025
53.0
50.2
51.6
7月 2025
51.6
49.3
50.6
6月 2025
50.6
51.2
51.0
5月 2025
51.0
48.4
51.7
4月 2025
51.7
49.4
52.6
3月 2025
52.6
48.1
50.4
2月 2025
50.4
47.9
50.2
1月 2025
50.2
47.9
48.2
12月 2024
48.2
47.9
49.4
11月 2024
49.4
47.9
46.6
10月 2024
46.6
48.0
46.7
9月 2024
46.7
47.6
48.5
8月 2024
48.5
48.0
47.5
7月 2024
47.5
48.1
47.2
6月 2024
47.2
48.4
49.7
5月 2024
49.7
48.2
49.6
4月 2024
49.6
47.7
47.3
3月 2024
47.3
48.4
47.8
2月 2024
47.8
49.3
50.1
1月 2024
50.1
47.6
47.6
12月 2023
47.6
47.8
47.8
12月 2023 予備的
47.8
47.6
47.7
11月 2023
47.7
47.7
47.7
11月 2023 予備的
47.7
48.0
48.2
10月 2023
48.2
48.0
48.0
10月 2023 予備的
48.0
48.4
48.7
9月 2023
48.7
48.2
48.2
9月 2023 予備的
48.2
49.5
49.6
8月 2023
49.6
49.4
49.4
8月 2023 予備的
49.4
49.6
49.6
7月 2023
49.6
49.6
49.6
7月 2023 予備的
49.6
48.3
48.2
6月 2023
48.2
48.6
48.6
6月 2023 予備的
48.6
48.1
48.4
5月 2023
48.4
48.0
48.0
5月 2023 予備的
48.0
47.3
48.0
4月 2023
48.0
48.1
48.1
4月 2023 予備的
48.1
48.8
49.1
3月 2023
49.1
48.7
48.7
3月 2023 予備的
48.7
50.3
50.5
2月 2023
50.5
50.1
50.1
2月 2023 予備的
50.1
49.9
50.0
1月 2023
50.0
49.8
49.8
1月 2023 予備的
49.8
50.3
50.2
12月 2022
50.2
50.4
50.4
12月 2022 予備的
50.4
51.8
51.3
11月 2022
51.3
51.5
51.5
