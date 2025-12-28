オーストラリア輸入前月比は、報告された月にオーストラリア居住者が国外から購入した商品およびサービスのUSD値の変化を反映しています。輸入額のUS通貨での計算は、オーストラリアの輸入と他国との適切な比較と貿易統計の正確な評価を提供します。経済学者は、この指標を使用して、貿易フローの構造と強度を評価します。

貿易統計は、輸入業者が政府機関に提供する情報に基づいて計算されます。データは、支払いの残高に追加される前に調整されます。実際には、輸出統計計算は通関手続きを経て税関申告が準備された商品に基づいて計算されます。

次の商品グループは計算から除外されています。

販売目的以外の一時的な輸入(展示用芸術作品、レース用馬などの輸入、修理のために輸入されたもの)

直接購読のためにオーストラリアに送られた新聞および定期刊行物

商品と乗客のための車両

デジタルメディア(映画、オーディオレコーディング、オンラインブックなど)

商業的価値のない廃棄物およびスクラップ

その他のアイテム

輸入量の変化は経済発展を評価する要因の1つです。この指標は、国のGDPの重要な要素です。

カナダの輸入が豪ドル相場に与える影響はあいまいであり、景気循環や生産力などの経済指標の文脈によって決まります。一般に、オーストラリア居住者は、輸入仕入先に支払うために、豪ドルを売却して外貨を購入する必要があります。したがって、急な輸入の伸びは、スイスのフランク相場にはマイナスと見なすことができます。しかし、この貿易収支構成要素のAUDボラティリティへの影響は、通常、短期的な性質のものです。

直近値: