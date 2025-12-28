カレンダーセクション

経済指標カレンダー

オーストラリア輸入物価指数前期比 (Australia Imports m/m)

国：
オーストラリア
AUD, 豪ドル
情報源：
オーストラリア統計局 (Australian Bureau of Statistics)
セクター
取引
2.0%
1.8%
最後の発表 重要性 実際 予測
2.0%
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

オーストラリア輸入前月比は、報告された月にオーストラリア居住者が国外から購入した商品およびサービスのUSD値の変化を反映しています。輸入額のUS通貨での計算は、オーストラリアの輸入と他国との適切な比較と貿易統計の正確な評価を提供します。経済学者は、この指標を使用して、貿易フローの構造と強度を評価します。

貿易統計は、輸入業者が政府機関に提供する情報に基づいて計算されます。データは、支払いの残高に追加される前に調整されます。実際には、輸出統計計算は通関手続きを経て税関申告が準備された商品に基づいて計算されます。

次の商品グループは計算から除外されています。

  • 販売目的以外の一時的な輸入(展示用芸術作品、レース用馬などの輸入、修理のために輸入されたもの)
  • 直接購読のためにオーストラリアに送られた新聞および定期刊行物
  • 商品と乗客のための車両
  • デジタルメディア(映画、オーディオレコーディング、オンラインブックなど)
  • 商業的価値のない廃棄物およびスクラップ
  • その他のアイテム

輸入量の変化は経済発展を評価する要因の1つです。この指標は、国のGDPの重要な要素です。

カナダの輸入が豪ドル相場に与える影響はあいまいであり、景気循環や生産力などの経済指標の文脈によって決まります。一般に、オーストラリア居住者は、輸入仕入先に支払うために、豪ドルを売却して外貨を購入する必要があります。したがって、急な輸入の伸びは、スイスのフランク相場にはマイナスと見なすことができます。しかし、この貿易収支構成要素のAUDボラティリティへの影響は、通常、短期的な性質のものです。

直近値:

実際のデータ

"オーストラリア輸入物価指数前期比 (Australia Imports m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
2.0%
1.8%
9月 2025
1.1%
3.3%
8月 2025
3.2%
-2.4%
7月 2025
-1.3%
-1.5%
6月 2025
-3.1%
3.3%
5月 2025
3.8%
1.6%
4月 2025
1.1%
-2.4%
3月 2025
-2.2%
1.8%
2月 2025
1.6%
-0.4%
1月 2025
-0.3%
5.9%
12月 2024
5.9%
1.4%
11月 2024
1.7%
0.0%
10月 2024
0.1%
-2.8%
9月 2024
-3.1%
-0.2%
8月 2024
-0.2%
-0.6%
7月 2024
-0.8%
0.4%
6月 2024
0.5%
3.3%
5月 2024
3.9%
-7.0%
4月 2024
-7.2%
4.2%
3月 2024
4.2%
4.5%
2月 2024
4.8%
1.4%
1月 2024
1.3%
4.0%
12月 2023
4.8%
-8.4%
11月 2023
-7.9%
-2.9%
10月 2023
-1.9%
8.0%
9月 2023
7.5%
-0.4%
8月 2023
-0.4%
3.4%
7月 2023
3.0%
-3.3%
6月 2023
-3.9%
3.5%
5月 2023
2.5%
1.7%
4月 2023
2.0%
4.0%
3月 2023
2.5%
-10.2%
2月 2023
-9.1%
5.5%
1月 2023
4.6%
0.6%
12月 2022
1.0%
-3.1%
11月 2022
-1.5%
-2.0%
10月 2022
-0.7%
0.3%
9月 2022
0.4%
4.1%
8月 2022
4.5%
4.8%
7月 2022
5.2%
0.7%
6月 2022
0.7%
5.0%
5月 2022
5.8%
-0.8%
4月 2022
-0.7%
-4.6%
3月 2022
-4.6%
13.4%
2月 2022
12.1%
-2.0%
1月 2022
-1.6%
4.6%
12月 2021
5.0%
8.3%
11月 2021
6.3%
-1.8%
10月 2021
-2.7%
-3.0%
9月 2021
-1.8%
1.8%
1234
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード