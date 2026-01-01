経済指標カレンダー
オーストラリア住宅ローン前月比 (Australia Home Loans m/m)
|低
|4.7%
|4.3%
|
2.2%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|2.6%
|
4.7%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
オーストラリア住宅ローン前月比指標は、報告された月の住宅建設及び購入のためのローン数の前月に比べた変化を測定します。この指標では再販用または賃貸用を除く、自宅の住宅ローンのみが対象とされています。
指数は、報告された月に銀行やノンバンク信用機関が発行したローンを含みます。そのような組織には、銀行、住宅金融組合、信用組合および協同組合、保険会社、一般政府機関、退職年金基金、仲介業者を通じて借り手に資金を提供する卸売貸し手、登録金融会社が含まれます。
計算のためのデータは、銀行、信用協同組合、建築協会、登録された金融会社が国の機関に提出する報告書から得られます。報告形式には、このための特別な欄が含まれています。他の信用機関からのデータは、オーストラリア統計局によって直接収集されます。
住宅ローン市場の変化の客観的な理由のみを反映するために、指数は季節調整されます。例えば、復活祭は3月と4月の推定に影響を与えるかもしれません。
より多くの住宅ローンは住宅市場の成長を示し、また国民経済に対する人口の信頼が高まっていることを示しています。人々は将来の収入を確信できるときに融資を受けます。したがって、指数の伸びは豪ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"オーストラリア住宅ローン前月比 (Australia Home Loans m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
