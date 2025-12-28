経済指標カレンダー
ANZオーストラリア求人広告前月比 (ANZ Australia Job Advertisements m/m)
国：
オーストラリア
AUD, 豪ドル
セクター
労働
|低
|-0.8%
|0.2%
|
-1.9%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-0.7%
|
-0.8%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
ANZ求人広告指標前月比は、大規模な新聞やウェブサイトに掲載されている求人数の以前の報告期間と比較した変化率を反映しています。予想を上回る指標値は、豪ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ANZオーストラリア求人広告前月比 (ANZ Australia Job Advertisements m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
-0.8%
0.2%
-1.9%
10月 2025
-2.2%
-0.7%
-3.5%
9月 2025
-3.3%
0.0%
-0.3%
8月 2025
0.1%
-0.3%
-0.6%
7月 2025
-1.0%
-0.3%
1.6%
6月 2025
1.8%
-0.4%
-0.6%
5月 2025
-1.2%
1.4%
-0.3%
4月 2025
0.5%
0.3%
0.4%
3月 2025
0.4%
-1.2%
-1.3%
2月 2025
-1.4%
-0.2%
1.3%
1月 2025
0.2%
1.2%
0.3%
12月 2024
0.3%
-0.8%
-1.8%
11月 2024
-1.3%
0.5%
0.7%
10月 2024
0.3%
1.7%
2.3%
9月 2024
1.6%
0.8%
-1.8%
8月 2024
-2.1%
-1.1%
-2.7%
7月 2024
-3.0%
-0.9%
-2.7%
6月 2024
-2.2%
0.5%
-1.9%
5月 2024
-2.1%
0.3%
-2.3%
4月 2024
2.8%
-1.0%
-1.0%
3月 2024
-1.0%
-0.9%
-2.1%
2月 2024
-2.8%
0.1%
3.4%
1月 2024
1.7%
-0.9%
0.6%
12月 2023
0.1%
0.1%
-5.1%
11月 2023
-4.6%
0.4%
-3.4%
10月 2023
-3.0%
0.1%
-0.5%
9月 2023
-0.1%
-0.4%
1.7%
8月 2023
1.9%
-0.4%
0.7%
7月 2023
0.4%
0.1%
-2.7%
6月 2023
-2.5%
-0.4%
0.0%
5月 2023
0.1%
-0.7%
4月 2023
-0.3%
-2.7%
3月 2023
-2.4%
-0.5%
9月 2022
-0.5%
0.0%
2.0%
8月 2022
2.0%
1.1%
-1.1%
7月 2022
-1.1%
0.8%
1.4%
6月 2022
1.4%
-0.6%
0.4%
5月 2022
0.4%
-1.4%
-2.0%
4月 2022
-0.5%
-0.3%
0.4%
3月 2022
0.4%
1.6%
8.4%
2月 2022
8.4%
1.6%
-0.3%
1月 2022
-0.3%
-0.4%
-5.5%
12月 2021
-5.5%
-1.4%
7.4%
11月 2021
7.4%
-0.9%
6.2%
10月 2021
6.2%
-0.2%
-2.8%
9月 2021
-2.8%
0.7%
-2.5%
8月 2021
-2.5%
0.8%
-1.3%
7月 2021
-0.5%
-0.3%
1.5%
6月 2021
3.0%
-1.6%
7.9%
5月 2021
7.9%
-0.4%
4.7%
