経済指標カレンダー
オーストラリア産業グループオーストラリア建設指数 (Ai Group Australia Construction Index)
国：
オーストラリア
AUD, 豪ドル
セクター
ビジネス
-7.1
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
直近値:
実際のデータ
"オーストラリア産業グループオーストラリア建設指数 (Ai Group Australia Construction Index)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
N/D
-7.1
10月 2025
-7.1
-12.3
9月 2025
-12.3
1.0
8月 2025
1.0
-1.3
7月 2025
-1.3
-14.9
6月 2025
-14.9
-6.4
5月 2025
-6.4
-7.9
4月 2025
-7.9
-19.3
3月 2025
-19.3
-3.7
2月 2025
-3.7
-20.0
1月 2025
-20.0
-19.0
11月 2024
-19.0
-40.9
10月 2024
-40.9
-19.8
9月 2024
-19.8
-38.1
8月 2024
-38.1
-20.7
7月 2024
-20.7
-23.2
6月 2024
-23.2
-68.1
5月 2024
-68.1
-25.6
4月 2024
-25.6
-12.9
3月 2024
-12.9
-18.4
2月 2024
-18.4
-11.5
1月 2024
-11.5
-22.2
11月 2023
-22.2
18.5
10月 2023
18.5
7.1
9月 2023
7.1
-9.9
8月 2023
-9.9
-9.2
7月 2023
-9.2
10.6
6月 2023
10.6
-6.6
5月 2023
-6.6
-12.4
4月 2023
-12.4
-5.8
