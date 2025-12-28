カレンダーセクション

オーストラリア民間新設備投資前期比前期比は、四半期の前四半期と比較した建設及び設備に関する民間企業の総支出を測定します。異なる資産タイプについて別々に計算された値が単一の指標に合計されます。

新資本支出には、新たな有形資産の購入または再編と近代化が含まれます。

この指標は、オーストラリア経済の最も重要な分野(製造業、鉱業業、その他の業種)の設備投資に関する個別のデータを提供します。計算には、農業、林業と漁業、行政と安全、教育、ヘルスケア、年金保険基金部門は含まれていません。この指標は私営企業の設備投資のみを対象としているため、公共部門の事業単位は計算に含まれていません。

新設備投資額は、オーストラリア統計局が国内の9,000社の民間企業の調査から収集したデータに基づいて計算されています。サンプルは新しい新興企業を含んで閉鎖された企業を除外するために四半期ごとに更新されます。従業員数が10名未満の企業は計算から除外されます。

企業は、アンケートで、報告された期間の実際の支出、短期的および長期的な予想の3つの基本的な数値を提供します。予測はこれらに基づいて準備されます。

設備投資は、産業発展の先行指標です。指標の伸びは、AUDの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"オーストラリア民間新資本支出前期比 (Australia Private New Capital Expenditure q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2025
6.4%
-0.2%
0.4%
2 Q 2025
0.2%
-1.0%
-0.2%
1 Q 2025
-0.1%
-0.1%
0.2%
4 Q 2024
-0.2%
0.7%
1.6%
3 Q 2024
1.1%
0.2%
-2.2%
2 Q 2024
-2.2%
0.7%
1.9%
1 Q 2024
1.0%
0.7%
0.9%
4 Q 2023
0.8%
0.7%
0.3%
3 Q 2023
0.6%
0.0%
3.4%
2 Q 2023
2.8%
0.0%
3.7%
1 Q 2023
2.4%
0.0%
3.0%
4 Q 2022
2.2%
-0.1%
0.6%
3 Q 2022
-0.6%
-0.1%
0.0%
2 Q 2022
-0.3%
-0.1%
0.4%
1 Q 2022
-0.3%
-0.1%
2.3%
4 Q 2021
1.1%
-0.1%
-1.1%
3 Q 2021
-2.2%
-0.1%
3.4%
2 Q 2021
4.4%
5.2%
6.0%
1 Q 2021
6.3%
-0.1%
4.2%
4 Q 2020
3.0%
-3.9%
-3.1%
3 Q 2020
-3.0%
-4.2%
-6.4%
2 Q 2020
-5.9%
-1.7%
-2.1%
1 Q 2020
-1.6%
0.1%
-2.6%
4 Q 2019
-2.8%
0.2%
-0.4%
3 Q 2019
-0.2%
1.3%
-0.6%
2 Q 2019
-0.5%
-0.5%
-1.3%
1 Q 2019
-1.7%
-0.3%
1.3%
4 Q 2018
2.0%
-1.1%
0.0%
3 Q 2018
-0.5%
-0.7%
-0.9%
2 Q 2018
-2.5%
2.9%
1.2%
1 Q 2018
0.4%
2.5%
0.2%
4 Q 2017
-0.2%
-1.3%
1.9%
3 Q 2017
1.0%
-1.8%
1.1%
2 Q 2017
0.8%
0.9%
1 Q 2017
0.3%
-1.0%
4 Q 2016
-2.1%
-3.3%
3 Q 2016
-4.0%
-5.2%
2 Q 2016
-5.4%
-5.2%
1 Q 2016
-5.2%
1.8%
4 Q 2015
0.8%
-8.4%
3 Q 2015
-9.2%
-4.4%
2 Q 2015
-4.0%
-4.7%
1 Q 2015
-4.4%
-1.7%
4 Q 2014
-2.2%
0.6%
3 Q 2014
0.2%
1.6%
2 Q 2014
1.1%
-2.5%
1 Q 2014
-4.2%
-4.5%
4 Q 2013
-5.2%
2.6%
3 Q 2013
3.6%
1.6%
2 Q 2013
4.0%
-4.1%
