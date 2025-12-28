経済指標カレンダー
オーストラリアコモンウェルス銀行複合購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Australia Composite Purchasing Managers Index (PMI))
国：
オーストラリア
AUD, 豪ドル
情報源：
セクター
ビジネス
|中
|52.6
|
52.1
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
52.6
|次の発表
|実際
|予測
|
前
コモンウェルス銀行統合PMI(Commonwealth Bank Composite PMI)は、製造業及びサービス業における民間企業の労働条件の変化に関する月次概略報告書です。指標の計算は、多くの企業の代表者の調査に基づいています。各回答は、会社の規模及び会社が属するサブ部門の総生産またはサービスへの貢献度に応じて重み付けされます。したがって、大企業による指標値計算への貢献が大きくなります。この指数は、国での事業環境を反映しており、50を超える値は豪ドル相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。
直近値:
実際のデータ
"オーストラリアコモンウェルス銀行複合購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Australia Composite Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
52.6
52.1
10月 2025
52.1
52.4
9月 2025
52.4
55.5
8月 2025
55.5
53.8
7月 2025
53.8
51.6
6月 2025
51.6
50.5
5月 2025
50.5
51.0
4月 2025
51.0
51.6
3月 2025
51.6
50.6
2月 2025
50.6
51.1
1月 2025
51.1
50.2
12月 2024
50.2
50.2
11月 2024
50.2
50.2
10月 2024
50.2
49.6
9月 2024
49.6
51.7
8月 2024
51.7
49.9
7月 2024
49.9
50.7
6月 2024
50.7
52.1
5月 2024
52.1
53.0
4月 2024
53.0
53.3
3月 2024
53.3
52.1
2月 2024
52.1
49.0
1月 2024
49.0
46.9
12月 2023
46.9
47.4
12月 2023 予備的
47.4
46.2
11月 2023
46.2
46.4
11月 2023 予備的
46.4
47.6
10月 2023
47.6
47.3
10月 2023 予備的
47.3
51.5
9月 2023
51.5
50.2
9月 2023 予備的
50.2
48.0
8月 2023
48.0
47.1
8月 2023 予備的
47.1
48.2
7月 2023
48.2
48.3
7月 2023 予備的
48.3
50.1
6月 2023
50.1
50.5
6月 2023 予備的
50.5
51.6
5月 2023
51.6
51.2
5月 2023 予備的
51.2
53.0
4月 2023
53.0
52.2
4月 2023 予備的
52.2
48.5
3月 2023
48.5
48.1
3月 2023 予備的
48.1
50.6
2月 2023
50.6
49.2
2月 2023 予備的
49.2
48.5
1月 2023
48.5
48.2
1月 2023 予備的
48.2
47.5
12月 2022
47.5
47.3
12月 2022 予備的
47.3
48.0
11月 2022
48.0
47.7
