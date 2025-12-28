オーストラリア国内総生産(GDP)前年比は、前年同四半期と比較して報告された四半期の生産コストを控除した国内経済の財貨およびサービスの市場価値の変化を反映しています。

GDPの計算には3つのアプローチを適用することができます。

所得アプローチでは、GDPは、従業員の報酬、総営業黒字、生産控除後の純総利益、および輸入費用の金額として計算されます。この金額は、価格デフレーターを使用して調整されます。

支出法は、GDPを最終的な支出、在庫変動、財・サービスの純輸出(輸入額を控除したもの)の合計として計算することを示唆しています。

最後に、生産アプローチによるGDPは、基本価格と税金から製品の補助金額を引いて計算された各業界の総付加価値の合計です。基本価格とは、税金を払う前に、製品の補助金を含む、製造業者が受け取った金額を指します。

これらの3つの見積もりは、異なるデータソースを使用して、互いに独立して生成されます。したがって、結果は理論的に一致するはずですが、実際のGDPの見積もりは異なります。オーストラリア統計局は、これらの計算を供給テーブルと使用テーブルでバランスさせることにより、毎年調整します。このような調整によって、アナリストと経済会社によって使用されるベンチマークGDPが生み出されます。

GDPは、通常、国家経済状態と生活水準の指標として使用されます。その成長は経済の強化と解釈され、減少は弱体化と見なされます。

GDPの豪ドル相場への影響は、インフレに関連しています。同様に、GDPとインフレの関係は非常に繊細です。一般に、GDPの伸びは、主に国内支出の増加と関連しており、インフレ率が上昇することがあります。この伸びは経済を刺激し、AUD相場を上方に押し上げる可能性があります。しかし、インフレ過熱が経済の弱化につながるため、GDPの伸び過ぎは危険です。今日、ほとんどの経済学者は、経済は2.5％〜3.5％の年間GDP成長率で安全及び安定していることに合意しています。

直近値: