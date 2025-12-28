オーストラリアの経常収支は、非居住者からオーストラリア居住者が受け取った純貿易収支(輸出入商品とサービスの差額)、第1次および第2次収入を反映しています。

一次収入は、非居住者が居住者に支払う収入( 従業員への報酬、投資収入、再投資された収入、海外財産からの利子付賃貸収入、資本の配当、製品補助金額)で構成されています。二次収入とは、人道援助、一時的に海外に居住する個人からの送金、非居住者による学術研究のための助成金などを指します。

指標は季節調整されています。

指標の豪ドルへの影響は現在の経済情勢によって異なる可能性があります。外国人が商品やサービスを払うためには豪ドルを購入する必要があるため、その伸びはほとんどの場合通貨にとってプラスと見なされます。

