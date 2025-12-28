経済指標カレンダー
オーストラリア経常収支 (Australia Current Account)
|低
|$-16.646 B
|$-13.746 B
|
$-16.153 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
オーストラリアの経常収支は、非居住者からオーストラリア居住者が受け取った純貿易収支(輸出入商品とサービスの差額)、第1次および第2次収入を反映しています。
一次収入は、非居住者が居住者に支払う収入( 従業員への報酬、投資収入、再投資された収入、海外財産からの利子付賃貸収入、資本の配当、製品補助金額)で構成されています。二次収入とは、人道援助、一時的に海外に居住する個人からの送金、非居住者による学術研究のための助成金などを指します。
指標は季節調整されています。
指標の豪ドルへの影響は現在の経済情勢によって異なる可能性があります。外国人が商品やサービスを払うためには豪ドルを購入する必要があるため、その伸びはほとんどの場合通貨にとってプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"オーストラリア経常収支 (Australia Current Account)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用