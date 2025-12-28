経済指標カレンダー
オーストラリアGDP(国内総生産)連鎖式物価指数前期比 (Australia Gross Domestic Product (GDP) Chain Price Index q/q)
国：
オーストラリア
AUD, 豪ドル
セクター
GDP
|低
|-0.5%
|1.0%
|
4.5%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
オーストラリアのGDPチェーン価格指数(GDP Chain Price Index)前期比は、報告された四半期において、基準年の同期と比較したGDP計算に含まれる商品とサービスの価格の変化を反映しています。輸入商品とサービスの価格は考慮されていません。GDPチェーン価格指数は、インフレと経済活動の測定に使用されます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"オーストラリアGDP(国内総生産)連鎖式物価指数前期比 (Australia Gross Domestic Product (GDP) Chain Price Index q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025
-0.5%
1.0%
4.5%
2 Q 2025
-0.5%
1.0%
0.5%
1 Q 2025
0.5%
1.2%
1.4%
4 Q 2024
1.4%
1.2%
-0.2%
3 Q 2024
-0.2%
0.9%
-0.8%
2 Q 2024
-0.9%
1.7%
1.0%
1 Q 2024
0.8%
3.3%
2.0%
4 Q 2023
2.0%
6.7%
0.5%
3 Q 2023
0.6%
-1.6%
-2.1%
2 Q 2023
-2.2%
5.1%
1.7%
1 Q 2023
1.8%
4.3%
0.6%
4 Q 2022
0.6%
-0.4%
0.2%
3 Q 2022
0.2%
4.1%
4.1%
2 Q 2022
4.3%
2.5%
5.0%
1 Q 2022
4.9%
-0.8%
-0.6%
4 Q 2021
-0.6%
-0.4%
0.2%
3 Q 2021
0.5%
2.8%
3.4%
2 Q 2021
3.3%
2.8%
3.0%
1 Q 2021
3.1%
1.7%
1.6%
4 Q 2020
1.7%
0.2%
-0.1%
3 Q 2020
-0.1%
0.3%
-0.3%
2 Q 2020
-0.2%
0.7%
1.1%
1 Q 2020
1.1%
-1.8%
-1.2%
4 Q 2019
-1.2%
0.9%
0.7%
3 Q 2019
0.7%
0.7%
1.1%
2 Q 2019
1.2%
1.2%
1.2%
1 Q 2019
1.3%
1.4%
4 Q 2018
1.4%
0.9%
3 Q 2018
0.9%
0.1%
2 Q 2018
0.1%
1.1%
1 Q 2018
1.1%
0.8%
4 Q 2017
0.8%
-1.1%
3 Q 2017
0.0%
-1.1%
2 Q 2017
-1.1%
2.2%
1 Q 2017
2.2%
2.9%
4 Q 2016
2.9%
1.2%
3 Q 2016
1.2%
1.0%
2 Q 2016
0.9%
-0.2%
1 Q 2016
-0.4%
-0.7%
4 Q 2015
-0.7%
-0.2%
3 Q 2015
-0.2%
-0.5%
2 Q 2015
-0.5%
0.1%
1 Q 2015
0.0%
-0.2%
4 Q 2014
-0.2%
-0.3%
3 Q 2014
-0.3%
-0.6%
2 Q 2014
-0.5%
0.2%
1 Q 2014
0.4%
