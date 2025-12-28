カレンダーセクション

コモンウェルス銀行オーストラリアサービス購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Australia Services Purchasing Managers Index (PMI))

国：
オーストラリア
AUD, 豪ドル
情報源：
マークイット (S&P Global)
コモンウェルス銀行サービスPMIは、オーストラリアのサービス部門のビジネス環境を示します。この指標は、サービス業界の企業経営者の売上、業界内の受注額、雇用及び予測についての調査に基づいて月次計算されます。

PMIは、国の経済発展における大企業の信頼を測る指標の1つです。指標の伸びは豪ドルの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"コモンウェルス銀行オーストラリアサービス購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Australia Services Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
52.8
51.7
52.5
10月 2025
52.5
54.0
52.4
9月 2025
52.4
54.7
55.8
8月 2025
55.8
53.1
54.1
7月 2025
54.1
51.0
51.8
6月 2025
51.8
50.9
50.6
5月 2025
50.6
51.3
51.0
4月 2025
51.0
51.2
51.6
3月 2025
51.6
50.9
50.8
2月 2025
50.8
48.5
51.2
1月 2025
51.2
52.2
50.8
12月 2024
50.8
49.5
50.5
11月 2024
50.5
52.1
51.0
10月 2024
51.0
51.3
50.5
9月 2024
50.5
52.2
52.5
8月 2024
52.5
49.3
50.4
7月 2024
50.4
49.7
51.2
6月 2024
51.2
51.0
52.5
5月 2024
52.5
50.3
53.6
4月 2024
53.6
53.7
54.4
3月 2024
54.4
52.9
53.1
2月 2024
53.1
51.1
49.1
1月 2024
49.1
49.1
47.1
12月 2023
47.1
47.6
47.6
12月 2023 予備的
47.6
46.1
46.0
11月 2023
46.0
46.3
46.3
11月 2023 予備的
46.3
47.7
47.9
10月 2023
47.9
47.6
47.6
10月 2023 予備的
47.6
51.1
51.8
9月 2023
51.8
50.5
50.5
9月 2023 予備的
50.5
47.2
47.8
8月 2023
47.8
46.7
46.7
8月 2023 予備的
46.7
47.9
47.9
7月 2023
47.9
48.0
48.0
7月 2023 予備的
48.0
51.3
50.3
6月 2023
50.3
50.7
50.7
6月 2023 予備的
50.7
50.1
52.1
5月 2023
52.1
51.8
51.8
5月 2023 予備的
51.8
48.9
53.7
4月 2023
53.7
52.6
52.6
4月 2023 予備的
52.6
48.4
48.6
3月 2023
48.6
48.2
48.2
3月 2023 予備的
48.2
49.9
50.7
2月 2023
50.7
49.2
49.2
2月 2023 予備的
49.2
48.4
48.6
1月 2023
48.6
48.3
48.3
1月 2023 予備的
48.3
49.7
47.3
12月 2022
47.3
46.9
46.9
12月 2022 予備的
46.9
49.7
47.6
11月 2022
47.6
47.2
47.2
