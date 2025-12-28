経済指標カレンダー
コモンウェルス銀行オーストラリアサービス購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Australia Services Purchasing Managers Index (PMI))
|中
|52.8
|51.7
|
52.5
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|51.9
|
52.8
|次の発表
|実際
|予測
|
前
コモンウェルス銀行サービスPMIは、オーストラリアのサービス部門のビジネス環境を示します。この指標は、サービス業界の企業経営者の売上、業界内の受注額、雇用及び予測についての調査に基づいて月次計算されます。
PMIは、国の経済発展における大企業の信頼を測る指標の1つです。指標の伸びは豪ドルの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"コモンウェルス銀行オーストラリアサービス購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Australia Services Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用