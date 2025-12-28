コモンウェルス銀行サービスPMIは、オーストラリアのサービス部門のビジネス環境を示します。この指標は、サービス業界の企業経営者の売上、業界内の受注額、雇用及び予測についての調査に基づいて月次計算されます。

PMIは、国の経済発展における大企業の信頼を測る指標の1つです。指標の伸びは豪ドルの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。

