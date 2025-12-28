オーストラリア輸出前月比は、報告された月にオーストラリア居住者が国外に販売した商品およびサービスのドルUSD値の変化を反映しています。この計算には、物品やサービスの直接販売だけでなく、バーター取引も含まれます。

貿易統計は、輸出業者が政府機関に提供する情報に基づいて計算されます。データは、支払いの残高に追加される前に調整されます。実際には、輸出統計計算は通関手続きを経て税関申告が準備された商品に基づいて計算されます。

次の商品グループは計算から除外されています。

販売目的以外の一時的な輸出(展示用芸術作品、レース用馬などの輸出、修理のために輸出されたもの)

オーストラリアから直接購読された新聞および定期刊行物

商品と乗客のための車両

デジタルメディア(映画、オーディオレコーディング、オンラインブックなど)

商業的価値のない廃棄物およびスクラップ

その他のアイテム

輸出が輸入を上回ると、貿易黒字が形成されます。これは生産レベルが高いことを示しています。それはまた、国が消費するよりも多くの財及びサービスを生産していることを示しています。

オーストラリアは鉄鉱石や農産物を含む多くの原材料を輸出しています。この指標は、国のGDPの重要な要素です。したがって、輸出の変化は経済状況を評価する上で重要な要素の1つです。

しかし、オーストラリアの輸出が豪ドル相場に与える影響はあいまいであり、景気循環や生産力などの経済指標の文脈によって決まります。例えば、景気後退の状況では、国は雇用を創出するためにより多くの輸出を開始します。この場合、非居住者は輸出配達のために仕入先に支払うために豪ドルを購入する必要があります。したがって、輸出の伸びはAUDにプラスの影響を与える可能性があります。

直近値: