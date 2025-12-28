カレンダーセクション

オーストラリアフルタイム雇用変化 (Australia Full-Time Employment Change)

国：
オーストラリア
AUD, 豪ドル
情報源：
オーストラリア統計局 (Australian Bureau of Statistics)
セクター
労働
-56.5 K
53.6 K
最後の発表 実際 予測
-56.5 K
次の発表 実際 予測
オーストラリアのフルタイム雇用の変化は、その月のフルタイム雇用者数の変化を反映しています。

指標は、Monthly Population Surveyに基づいて計算されます。この調査は、約26,000の私有住宅のサンプルに基づいており、15歳以上のオーストラリア人市民の約0.32％を対象としています。この調査には、恒久防衛隊員、海外政府の外交官、オーストラリアの海外居住者、オーストラリアに駐留する非豪州防衛隊員は含まれていません。

ここでのフルタイム雇用は、会社、州立機関、農場、家族経営などで週35時間以上働くことを指しています。事業主も計算に含まれます。

常勤雇用の伸びは経済の強化を示しているため、アナリストは、労働市場の強さを評価する際、主にこれに注意を払います。フルタイムで雇用される人が増えるほど、中期的な消費支出が増加し、経済発展がより活発になります。

指標の伸びは労働市場の拡大を示しており、豪ドル相場のプラスと見なすことができます。

直近値:

実際のデータ

"オーストラリアフルタイム雇用変化 (Australia Full-Time Employment Change)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
-56.5 K
53.6 K
10月 2025
55.3 K
6.5 K
9月 2025
8.7 K
-48.6 K
8月 2025
-40.9 K
63.6 K
7月 2025
60.5 K
-36.6 K
6月 2025
-38.2 K
41.9 K
5月 2025
38.7 K
58.6 K
4月 2025
59.5 K
12.2 K
3月 2025
15.0 K
-43.8 K
2月 2025
-35.7 K
37.0 K
1月 2025
54.1 K
-23.7 K
12月 2024
-23.7 K
49.5 K
11月 2024
52.6 K
9.0 K
10月 2024
9.7 K
48.8 K
9月 2024
51.6 K
-5.9 K
8月 2024
-3.1 K
64.7 K
7月 2024
60.5 K
45.2 K
6月 2024
43.3 K
41.3 K
5月 2024
41.7 K
-7.6 K
4月 2024
-6.1 K
26.6 K
3月 2024
27.9 K
79.4 K
2月 2024
78.2 K
19.9 K
1月 2024
11.1 K
-109.4 K
12月 2023
-106.6 K
57.0 K
11月 2023
57.0 K
10.7 K
10月 2023
17.0 K
-36.5 K
9月 2023
-39.9 K
7.2 K
8月 2023
2.8 K
-18.7 K
7月 2023
-24.2 K
38.0 K
6月 2023
39.3 K
62.9 K
5月 2023
61.7 K
-28.6 K
4月 2023
-27.1 K
82.5 K
3月 2023
72.2 K
79.2 K
2月 2023
74.9 K
-42.4 K
1月 2023
-43.3 K
14.4 K
12月 2022
17.6 K
33.3 K
11月 2022
34.2 K
55.0 K
10月 2022
47.1 K
10.9 K
9月 2022
13.3 K
55.0 K
8月 2022
58.8 K
-86.9 K
7月 2022
-86.9 K
52.9 K
6月 2022
52.9 K
69.4 K
5月 2022
69.4 K
93.4 K
4月 2022
92.4 K
19.9 K
3月 2022
20.5 K
121.9 K
2月 2022
121.9 K
-6.1 K
1月 2022
-17.0 K
41.5 K
12月 2021
41.5 K
128.3 K
11月 2021
128.3 K
-47.2 K
10月 2021
-40.4 K
25.1 K
12345
