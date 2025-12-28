オーストラリアのフルタイム雇用の変化は、その月のフルタイム雇用者数の変化を反映しています。

指標は、Monthly Population Surveyに基づいて計算されます。この調査は、約26,000の私有住宅のサンプルに基づいており、15歳以上のオーストラリア人市民の約0.32％を対象としています。この調査には、恒久防衛隊員、海外政府の外交官、オーストラリアの海外居住者、オーストラリアに駐留する非豪州防衛隊員は含まれていません。

ここでのフルタイム雇用は、会社、州立機関、農場、家族経営などで週35時間以上働くことを指しています。事業主も計算に含まれます。

常勤雇用の伸びは経済の強化を示しているため、アナリストは、労働市場の強さを評価する際、主にこれに注意を払います。フルタイムで雇用される人が増えるほど、中期的な消費支出が増加し、経済発展がより活発になります。

指標の伸びは労働市場の拡大を示しており、豪ドル相場のプラスと見なすことができます。

直近値: