カレンダーセクション

経済指標カレンダー

オーストラリア投資住宅ローン前月比 (Australia Investment Housing Loans m/m)

国：
オーストラリア
AUD, 豪ドル
情報源：
オーストラリア統計局 (Australian Bureau of Statistics)
セクター
ハウジング
17.6%
2.6%
最後の発表 重要性 実際 予測
17.6%
次の発表 実際 予測
オーストラリア投資住宅ローン前月比は、報告された月の投資家の賃貸と再販を目的とした住宅建設及び購入のために貸与された貸付金の変化を前月比として測定します。

指数は、報告された月に銀行やノンバンク信用機関が発行したローンを含みます。そのような組織には、銀行、住宅金融組合、信用組合および協同組合、保険会社、一般政府機関、退職年金基金、仲介業者を通じて借り手に資金を提供する卸売貸し手、登録金融会社が含まれます。

計算のためのデータは、銀行、信用協同組合、建築協会、登録された金融会社が国の機関に提出する報告書から得られます。報告形式には、このための特別な欄が含まれています。他の信用機関からのデータは、オーストラリア統計局によって直接収集されます。

住宅ローン市場の変化の客観的な理由のみを反映するために、指数は季節調整されます。例えば、復活祭は3月と4月の推定に影響を与えるかもしれません。

より多額の投資住宅ローンは不動産市場の成長を示しています。また、高い指標値は国民経済に対する企業の信頼感が高まっていることを示します。企業は将来の収入を確信できるときに融資を受けます。したがって、指数の伸びは豪ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

"オーストラリア投資住宅ローン前月比 (Australia Investment Housing Loans m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
9月 2025
17.6%
2.6%
6月 2025
1.4%
-0.1%
3月 2025
-0.3%
-2.5%
12月 2024
-2.9%
8.3%
9月 2024
-1.0%
1.8%
8月 2024
1.4%
5.1%
7月 2024
5.4%
1.1%
6月 2024
2.7%
-1.3%
5月 2024
-1.3%
5.3%
4月 2024
5.6%
4.4%
3月 2024
3.8%
2.5%
2月 2024
1.2%
-0.8%
1月 2024
-2.6%
-1.6%
12月 2023
-1.3%
1.4%
11月 2023
1.9%
4.9%
10月 2023
5.0%
2.8%
9月 2023
2.0%
1.7%
8月 2023
1.6%
-0.3%
7月 2023
-0.1%
1.3%
6月 2023
2.6%
5.9%
5月 2023
6.2%
-0.2%
4月 2023
-0.9%
3.4%
3月 2023
3.7%
-0.6%
2月 2023
-0.5%
-3.0%
1月 2023
-6.0%
-4.3%
12月 2022
-4.4%
-3.5%
11月 2022
-3.6%
-2.3%
10月 2022
-2.2%
-3.5%
9月 2022
-6.0%
-4.8%
8月 2022
-4.8%
-11.2%
7月 2022
-11.2%
-6.3%
6月 2022
-6.3%
0.9%
5月 2022
0.9%
-4.8%
4月 2022
-4.8%
2.5%
3月 2022
2.9%
-1.1%
2月 2022
-1.8%
6.1%
1月 2022
6.1%
2.4%
12月 2021
2.4%
3.8%
11月 2021
3.8%
1.1%
10月 2021
1.1%
1.4%
9月 2021
1.4%
1.5%
8月 2021
1.5%
1.8%
7月 2021
1.8%
0.7%
6月 2021
0.7%
13.3%
5月 2021
13.3%
2.1%
4月 2021
2.1%
14.3%
3月 2021
12.7%
4.5%
2月 2021
4.5%
9.4%
1月 2021
9.4%
8.2%
12月 2020
8.2%
6.0%
