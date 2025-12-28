経済指標カレンダー
オーストラリア建築設備投資前期比 (Australia Building Capital Expenditure q/q)
|低
|2.1%
|0.5%
|
0.3%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
オーストラリア建築設備投資前期比は四半期の前四半期と比較した建物及び構造物の建設に関する民間設備投資を反映しています。指標は、一般的に受け入れられている分類に従って、国家経済のさまざまな分野を代表する9千社の民間企業の調査から、オーストラリア統計局によって収集されたデータに基づいて計算されています。
農業、林業、漁業、教育、ヘルスケア、年金保険基金部門は計算から除外されています。部門、政府当局およびその他の国家機関の支出も計算から除外されます。
国の建築資本支出にほとんど影響を与えないと考えられているため、このサンプルには、従業員数の少ない企業は含まれていません。サンプルは四半期ごとに審査されます。活動を中止した企業は調査対象から除外され、新規企業が含まれます。
この調査では、新しい建物と技術構造、修復と再建、エンジニアリングコミュニケーション、およびその他の固定資産が対象となります。また、道路、橋、埠頭、港、鉄道線、パイプラインなどの建設も含まれます。
資本的支出の増加は、事業開発の指標です。したがって、この指標は、中長期的な経済活動の成長の間接的な尺度になる可能性があります。その短期的解釈は、建設承認とオーストラリア建設業指数に関連しています。これらの指標の伸びは、GDPに大きく貢献している建設業にとってプラスと見なすことができます。
指標の伸びは豪ドルの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"オーストラリア建築設備投資前期比 (Australia Building Capital Expenditure q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
