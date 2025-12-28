経済指標カレンダー
オーストラリア産業グループオーストラリア産業指数 (Ai Group Australia Industry Index)
国：
オーストラリア
AUD, 豪ドル
セクター
ビジネス
|中
|N/D
|
-11.2
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
直近値:
実際のデータ
"オーストラリア産業グループオーストラリア産業指数 (Ai Group Australia Industry Index)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
N/D
-11.2
10月 2025
-11.2
-16.0
9月 2025
-16.0
-13.9
8月 2025
-13.9
-3.2
7月 2025
-3.2
-11.9
6月 2025
-11.9
-12.3
5月 2025
-12.3
-15.0
4月 2025
-15.0
-22.2
3月 2025
-22.2
-17.6
2月 2025
-17.6
-17.4
1月 2025
-17.4
-10.8
11月 2024
-10.8
-28.8
10月 2024
-28.8
-18.6
9月 2024
-18.6
-23.5
8月 2024
-23.5
-20.7
7月 2024
-20.7
-25.6
6月 2024
-25.6
-40.3
5月 2024
-40.3
-8.9
4月 2024
-8.9
-5.3
3月 2024
-5.3
-14.9
2月 2024
-14.9
-27.3
1月 2024
-27.3
-22.4
11月 2023
-22.4
-9.9
10月 2023
-9.9
-3.5
9月 2023
-3.5
-11.6
8月 2023
-11.6
-14.7
7月 2023
-14.7
-11.9
6月 2023
-11.9
-10.9
5月 2023
-10.9
20.1
4月 2023
20.1
-6.1
